Desde hace unas semanas los cibernautas están especulando sobre una posible separación entre el cantante de música popular Luis Alberto Posada y su esposa, Catalina Iglesias.



Los rumores empezaron luego de que el programa del Canal 1, ‘Lo sé todo’, asegurara que la pareja lleva dos meses separada. Supuestamente el matrimonio habría tenido una fuerte discusión que llevó al artista a mudarse a Medellín.



Desde entonces los admiradores de Posada han estado atentos a sus redes sociales y a las de su esposa, mejor conocida como Katalina Posada. A pesar de que llevan 15 años juntos, los dos estarían en estos momentos en una batalla legal por los bienes del cantante.



Finalmente, ante la presión de los fanáticos, Luis Alberto Posada rompió el silencio y publicó un comunicado en redes sociales refiriéndose a su situación sentimental.



El artista, que tiene más de 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram, pidió respeto por la intimidad de su familia y su hogar. Aprovechó para hacer énfasis en que su prioridad son sus hijos.



“A todos quiero solicitar de manera más atenta, que prime el respeto y el tacto, al momento de emitir, difundir y replicar cualquier tipo de información sobre asuntos que hacen netamente parte de mi vida personal y la de mi familia” expresó el intérprete de ‘Me cambiaste por nada’.



Posada no desmintió los rumores de separación pero tampoco confirmó que se estén divorciando. Catalina Iglesias, por su parte, no ha realizado comentarios al respecto.



"Deseo informar que no estamos brindando entrevistas, ni declaraciones al respecto, y de corazón agradezco su respeto ante la vida personal e intima, mia y de mi familia” concluyó el cantante.



En redes sociales, los fanáticos tomaron el comunicado como evidencia de que el matrimonio no estaría pasando por su mejor momento.



La anécdota con Vicente Fernandez

Luis Alberto Posada se ha caracterizado por su carisma a la hora de interactuar con sus admiradores. Hace tan solo unas semanas, el artista tomó su cuenta de Instagram para contar una historia con ‘El Charro de Huentitán’.



Según su relato, años atrás fue telonero en un concierto de ‘Chente’. Antes de que saliera el acto principal, la presentación de Posada habría sido tan animada que dejó a las personas en estado de embriaguez.



“Yo anécdotas tengo muchas, hoy les cuento una con Vicente Fernández (...) cómo les parece que me sacaron de primero, me dejaron cantar y varios amigos me han contado que cuando yo terminé de cantar la gente quedó borrachita” expresó el artista en redes sociales.



Añadió que los asistentes al evento ni siquiera recordaban el momento en el que salió Vicente Fernandez al escenario. Posada se mostró sonriente mientras narró la anécdota a sus seguidores.

