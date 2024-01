Luis Alberto Posada arremetió en contra de Yeison Jiménez: 'Respete la jerarquía'

La música popular se ha caracterizado por tener exponentes de varias regiones del país y algunos de ellos llevan muchos años en el género, siendo reconocidos por quienes gustan de este tipo de música.



Uno de ellos es Luis Alberto Posada, quien inició en el género popular aproximadamente en 1979 y se ha convertido en uno de los cantantes más reconocidos, junto con el desaparecido Darío Gómez, ‘El Charrito negro’, entre otros.

Hace algunos días, Posada ha estado en el foco de los medios de comunicación, puesto que está en medio de una polémica junto con su compañero de género Yeison Jiménez, con quien compartió escenario en pasados días en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.



Según Jiménez, quien salió a comentar una situación que se presentó en este concierto, Posada únicamente cantó cinco canciones y se bajó del escenario.



Mientras que él, compartió con el público desde las 10 p.m hasta casi las 12 de la medianoche, además manifestó que algunas personas están manifestando que Jiménez saboteó el sonido de su compañero, situación que expresa es totalmente falso.

“Me tiene un poco triste… traté de hacer las llamadas pertinentes y hacer las cosas a nivel personal. Creo que no es justo lo que están diciendo”, señaló Jiménez en su cuenta de Instagram.



Por su parte, Posada respondió al mensaje desde el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ y aseguró que lo que quiere Jiménez es protagonismo: “Yo nunca lo he irrespetado, no haga cosas para buscar protagonismo y ser más grande que otros (…) Le pido el favor que respete, los hijos no le pegan a los papás”, expresó el intérprete de ‘Sin un adiós’.



Además, aseguró que por el sabotaje en el sonido no pudo terminar su espectáculo y que la gente se molestó por el suceso.



Así mismo, expresó que Jiménez nunca lo llamó ni apareció y que lo están atropellando dañando su imagen.



“Yo no soy la superestrella, pero sí merezco respeto, (…) jamás he hablado de nadie y el viene y se lava las manos”, puntualizó el vallecaucano.



Lo cierto es que esta polémica apenas comienza y la cordialidad del género se ha visto empañada por esta situación, que los seguidores de ambos cantantes, esperan se pueda aclarar.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

