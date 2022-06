El cantante Luis Alberto Posada, uno de los mayores exponentes de música popular del país señaló que su hijo Jorge Iván Posada, estaría detrás de estafas a su nombre en diferentes partes del mundo sin su autorización.

De acuerdo con el cantante, su hijo estaría organizando eventos sin su autorización y captando dinero de manera ilegal, lo cual habría hecho en Colombia y otros países.



“Mire que nos llegó a nuestro WhatsApp esta información, pidiendo ayuda diciendo que hay unos personajes suyos haciendo se pasar por sus hijos; era Jorge Iván Posada quien estaba vendiendo fechas en Canarias, y acá en Colombia, que le dieron dinero”, contó Luis Alberto Posada en el programa La Red.



Además el cantante agregó que su hijo "al momento desapareció, no me he vuelto a dar cuenta de Jorge Iván, ni me llama, ni me escribe, ni me nombra, a lo último le dio rabia porque le dije que era un mentiroso”.



El intérprete de ‘El precio de tu error’, 'Borracho por ella' y 'mi pasión recordarás', entre otros éxitos agregó que “Me arruga el corazón, ante todo mi honestidad y la carrera que he construido durante 45 años (...) Usted no tiene necesidad de esto, ha llegado a mi casa y cualquier cosa que necesita se la he cumplido ¿Por qué me está haciendo quedar mal hijo, ante Colombia, tiene necesidad de eso? Explote la sombra de su papá, pero no tumbe a nadie, no le he enseñado eso”, concluyó.



Recientemente la DJ Marcela Reyes dejó al descubierto cuánto cobra Luis Alberto Posada por una presentación, pues fue el acto central en su fiesta de cumpleaños y aunque dijo que él le cobró 120 millones de pesos por haber asistido al evento familiar y, aunque es una cifra exorbitante para muchos, ella aseguró estar dispuesta a pagarlos de nuevo.

