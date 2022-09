Hugo Neimer Gonzáles interpreta el papel de uno de los personajes más reconocidos de ‘Sábados felices’, del Canal Caracol. En los últimos años ‘Lucumí’ se ha ganado el corazón de los colombianos y se ha consolidado como una de las figuras emblemáticas del elenco.



Hace unas semanas hizo parte de la celebración de los 50 años del programa. En la gala, el humorista fue reconocido y protagonizó uno de los momentos más divertidos del festejo.



(Siga leyendo: Video: La canción de Manuel Turizo con Chris Martin en concierto de Coldplay).

Ahora, ‘Lucumí’ se abrió a sus seguidores y confesó una anécdota de su vida. El comediante es nativo del municipio de Suárez, Cauca, donde vivió en medio de la violencia generada por las FARC.



En ‘Se dice de mí’, de Caracol, reveló que cuando era joven fue secuestrado por equivocación, un hecho que marcó su vida y le enseñó nuevas perspectivas sobre el conflicto armado.



“Yo me gradué de noveno curso y después de la fiesta de ceremonia unos tipos me llevaron como a las 3 de la mañana, me subieron en una camioneta y me llevaron al otro lado del río Cauca, me iban empujando y diciéndome groserías”, confesó.



(Más: Diva Jessurum respondió a crueles mensajes tras revelar que padeció de cáncer).



Los guerrilleros de las FARC lo habían confundido con otra persona y lo obligaron a pasar toda la noche en uno de sus campamentos. ‘Lucumí’ logró escapar gracias a la ayuda de una de las mujeres que se encontraba en el lugar. Incluso le habría señalado el camino para atravesar el río Cauca y volver a su casa.



“Decían que cuando amanezca, lo matamos. Yo no sé, yo tengo un ángel. Apareció una de las guerrilleras y me dijo: ‘Usted no es, lo han confundido, lo voy a ayudar, pero se tiene que ir porque ya estuvo acá y pueden decir que puede sapear, donde lo pillen, lo buscan y lo matan’”, contó 'Lucumí'.



Tras el hecho, el comediante regresó a donde su familia que lo esperaba angustiada. Semanas después decidió irse a Tuluá, en el Valle del Cauca, donde vivían sus hermanos mayores. Fue en este municipio donde reinició su vida.

