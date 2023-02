Luciano D’ Alessandro es uno de los actores latinoamericanos más reconocidos de la televisión nacional. El venezolano, de 46 años, no solo ha participado en telenovelas de alto calibre como ‘Enfermeras’ o ‘La ley de corazón’, sino que también ha cumplido el rol de presentador en reality shows y concursos como Miss Venezuela y ‘Protagonistas de nuestra tele’.



Recientemente el actor estuvo metido en una fuerte polémica en redes sociales por un video que publicó hace algunas semanas. En el registro se le ve a una mujer trans bailando en una piscina, mientras realiza uno de los icónicos trends de TikTok.



Hasta ahí todo normal, pero en la siguiente toma aparece D’Alessandro realizando unos gestos en su rostro que daban a entender, de forma jocosa, su incomodidad por la danza de esta persona de la comunidad LGBTIQ+.



El hecho causó una oleada de críticas contra el intérprete de ‘La esclava blanca’, ya que algunos internautas lo tildaron de estar supuestamente incitando al odio de las personas trans a través de sus videos. Reacciones que lograron su objetivo, debido a que el actor tuvo que salir a disculparse ante sus más de 3,5 millones de seguidores en Instagram.



‘Mi intención no era incentivar el odio’



Luciano D’Alessandro se disculpó con su público a través de sus historias, en las cuales menciona que su intención jamás fue agredir o insultar a alguien, pues sus videos siempre intentarán sacarle una sonrisa a su audiencia.

“Sí, bajé el video. La intención jamás fue incentivar el odio, los que me conocen saben que es para sacarnos una sonrisa. Pido disculpas para las personas que se sintieron ofendidas, pero jamás fue con esa intención, el humor es subjetivo y tiene unos límites, nadie tiene la razón absoluta”, inició diciendo el artista.



“Lo que sí es cierto es que sencillamente lo quise hacer como un chiste y, quizá en mi defensa, la persona que grabó ese video se siente muy seguro de sí y lo celebro. En todo caso disculpas, video borrado”, concluyó.



Algunos internautas le mostraron su apoyo y dejaron sus reacciones en la caja de comentarios de la publicación que reposteo la página sobre actualidad de farándula 'Rechismes': "No creo que exista en la tierra alguien que no se allá reído con videos de este tipo", "no hay que jugar con la sexualidad de los demás, cada quien vive sus propias realidades", "No veo lo malo es un video de risa", y "cuando esas reacciones las hacen influencers ahí si no dicen nada", fueron algunos mensajes.



