La relación entre Lucía Méndez y Luis Miguel duró tan solo unos cuantos meses, pero aún sigue inmortalizada en la memoria colectiva de los fanáticos. En especial, por una particular razón: los artistas sostuvieron un fugaz romance cuando la actriz tenía 30 y el cantante, apenas 17.



A más de tres décadas de haber terminado el corto, pero intenso vínculo amoroso, más detalles siguen saliendo a la luz. En esta oportunidad, de la mano de Lucía Méndez, quien entabló un íntimo diálogo con el periodista Pepillo Origel.

Aunque en entrevistas anteriores la también cantante y empresaria había sido abierta con respecto a los detalles de su relación con ‘El Sol de México’, recientemente se mostró menos tímida que nunca. Sin ‘pelos en la lengua’, Méndez confesó cómo fue la primera relación íntima con Luis Miguel, cuando él aún era menor de edad.

De acuerdo con el relato de la actriz, recordada por su participación en telenovelas como ‘Amor de nadie’ y ‘El extraño retorno de Diana Salazar’, el icono de la música mexicana tocó a su puerta con nada más que un esmoquin y una botella de champaña.

“De pronto lo veo dorado como madre (...) Dorado, con el pelo rubio, con un esmoquin impecable Armani, con una botella de champaña. Entonces entra y se sienta a platicar”, inició diciendo la actriz ante las cámaras.



Segundos después añadió: “Entonces me sirve la champaña. Yo la verdad que no tomo mucho. Entonces empiezo a tomar la champaña y me pongo un ‘cuete’ (...) Y me emborracho. Solté el cuerpo y me planta un beso. Y me quedo ‘wow’. Me dio un beso riquísimo, obviamente”.



En medio de la conversación, la diva mexicana soltó un detalle inédito de su romance con Luis Miguel que desató furor entre los presentes. “Yo ya medio ‘jarra’, pues que sucede esa noche, se dio. Al otro día me despierto y digo: ‘¿Qué estoy haciendo?’”.

Cuando Luis de Llano se “confesó” con Yordi Rosado sobre Sasha Sokol lo lincharon (con toda la razón) y ahora Lucia Mendez le ríen y aplauden esa “calentura” las mujeres por haberse acostado con Luis Miguel cuando era menor… ¿porqué? 🤔 pic.twitter.com/lFyuNYPOH2 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) April 1, 2023

Para cuando tuvo lugar el momento íntimo, Méndez tenía 30 y Luis Miguel, apenas 17. Sin embargo, ella no lo sabía: según le comentó el cantante, él tenía 20 años.

¿Cómo fue la relación entre Lucía Méndez y Luis Miguel?

Cuando Lucía Méndez sostuvo el fugaz romance con el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’, se encontraba en la cima de su carrera como actriz. Luis Miguel, por su parte, se encontraba dando los primeros pinos de su prometedor futuro en la industria musical.



En diálogo con la periodista Andrea Chiarello, Méndez reveló que se trató de una relación “linda”, en la que vivieron momentos muy alegres: “Siempre hubo muy buena vibra de parte de los dos. Teníamos muchas cosas en común”.

“Había mucha atracción física. Sucedió y fue algo lindo, siempre lo voy a recordar con mucho cariño a Micky porque lo estimo, lo quiero mucho y considero que es un cantante único y un ser humano sensacional”, añadió.



Luego de Luis Miguel, la actriz sostuvo una relación con el productor Pedro Torres, con quien tuvo un hijo. En una entrevista, Méndez relató que diez años después, ‘Micky’ -como le dice de cariño al cantante- volvió a contactarla para tener un encuentro en el que, además de mostrar su inconformismo por la ruptura, le dejó en claro que era el amor de su vida.



“Me dijo hasta de lo que me iba a morir porque estaba enojado conmigo y luego me dijo: ‘Para tu ego, eres el amor de mi vida’”, relató la intérprete de ‘Corazón de piedra’.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO