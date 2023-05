Luis Eduardo Díaz, más conocido como ‘Lucho’, era un embolador de la Plaza de Bolívar que decidió lanzarse al Concejo de Bogotá en el año 2000 y, sin tener fe, terminó ganando, frente a rivales como Luz María Zapata, la esposa de Germán Vargas Lleras.



La vida de ‘Lucho’ dio un giro de 180 grados y con la fama que adquirió y el sueldo que comenzó a devengar, hizo que pasaran varios episodios que lo pusieron en el ojo de la opinión pública.

En ese entonces, la historia de ‘Lucho’ había conmovido a Colombia, pues el hombre aseguraba que su objetivo no era volverse rico, sino que se había lanzado a la política porque quería pagarle una operación a una de sus hijas que sufrió quemaduras en la niñez.



Sin embargo, al parecer, su vida como concejal no la supo afrontar como era, pues en los medios de comunicación se hablaba de sus borracheras y escándalos públicos. Su falta de experiencia como político no le permitió seguir mucho en el consejo, pero aun así logró sacar adelante el proyecto para reglamentar la vasectomía.



En el año 2004, el concejal Díaz participó en el programa ‘La isla de los famosos’ y estando en él la Procuraduría General de la Nación lo destituyó de su cargo e inhabilitó por 13 años y tres meses debido a que descubrieron que tenía dos sentencias condenatorias por hurto agravado, las cuales fueron reconocidas por él.

Cuando salió del concejo tuvo que volver a su antigua vida en el barrio Diana Turbay de Bogotá. Durante mucho tiempo, no se supo nada de él, hasta que en el 2019 realizó una exitosa telenovela que narraba su vida.



‘Lucho’ no se dejó desanimar por las dificultades y siguió adelante. A los medios de comunicación le afirmó que dejó el licor y junto a su esposa, Gloria Hernández, habían creado un negocio de empanadas al norte de Bogotá. Asimismo, reveló que le iba bien, no como cuando era concejal, pero no tienen necesidades.

¿Qué hace hoy en día Lucho?



En el 2021, ‘Lucho’ hizo parte del reality show ‘MasterChef Celbrity’, sin embargo, su participación no duraría mucho tiempo, pues después de unos capítulos fue eliminado de la competencia.



Por lo que se ve en su Instagram, Díaz ha tratado de estar más presente en las redes sociales y por esa razón constantemente sube videos contando historias de su vida, dando consejos o interpretando situaciones chistosas con sus amigos y familiares.



Asimismo, ha asegurado que no ha renunciado a su sueño de volver a la política y sueña con algún día volverse senador de la República. Por esa razón, a finales de febrero de 2023, le preguntó a sus seguidores si en caso de que decida postularse otra vez al cargo de concejal lo ayudarían con un voto.

“Buenas tardes, padrecitos y madrecitas, ¿cómo están? Yo estoy acá en el Concejo de Bogotá mirando a ver qué hacemos, ¿ustedes qué dirían si me lanzo como concejal?, ¿votarían por mí?, ¿me apoyarían? Digan a ver padrecitos y madrecitas, espero que me respondan”, comentó.



‘Lucho’ también suele ayudar bastante a su comunidad y constantemente publica videos en los que está ayudando a habitantes de la calle, plantando árboles y haciendo actividades con personas de diferentes fundaciones.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

