El influencer Sebastián Moreno en su cuenta de TikTok compartió una entrevista contando qué hace actualmente el exconcejal Lucho Díaz, además de revelar los momentos más importantes de la vida de este icónico personaje de la política colombiana.



En este espacio, Díaz contó que un abogado lo llevó al cabildo de la capital y allí firmó un papel que a la postre fue la cuota inicial para estar en el Concejo.

“A mí un abogado me hizo firmar un papel, sin darme cuenta que me estaba postulando para ser concejal, lo que fue una sorpresa para mí, pasé de embolar zapatos, al concejo de Bogotá, cosa que cambió mi vida” aseguró en Lucho al preguntarle cómo llegó a esta instancia.



En esta entrevista aseguró que ser concejal lo llenó de muchas responsabilidades a las que no estaba acostumbrado y a la vez que se llenó de enemigos, lo que hizo que su paso por esta corporación fuera tormentosa.



Frente al sueldo le preguntaron que cuánto ganaba cómo lustrabotas y afirmó “ganaba 500 mil pesos de hoy y al momento de ser concejal ganaba 35 millones de pesos, que en la época serían nueve millones de pesos”.

También le contó a Sebastián Moreno que luego de salir del Concejo de Bogotá, lo invitaron a hacer parte de la Isla de los Famosos, hecho que le cambió la vida.



En la entrevista mencionó lo que significó que representarán su vida en la telenovela ‘La Gloria de Lucho’, momento que aprovechó para llamar a su esposa para invitarla a hacer parte de la entrevista que le estaban realizando.



Al momento de incluirse en la entrevista, Gloria Hernández, la pareja de Lucho, con quien lleva más de 43 años de relación amorosa, contó que tuvieron una fundación para ayudar a personas que habitaban la calle, para que estos no durmieran a la intemperie, tal como les pasó a ellos en muchas ocasiones.



“Creamos la fundación San Luis, a raíz de las necesidades que tuvimos que vivir, para ayudar a quien lo necesitara, para que las personas no vivieran y comieran en la calle como nos tocó a nosotros”, aseguró Gloria en este espacio.

El expolítico aseguró que ser concejal lo llenó de muchas responsabilidades a las que no estaba acostumbrado y a la vez que se hizo muchos enemigos en concejo. Foto: (Archivo El Tiempo)

Al preguntarle a qué se dedica actualmente el exconcejal aseguró que sigue vinculado al Concejo trabajando desde la parte administrativa y que tiene una heladería con la que se sostiene, además de seguir en el rebusque, según él, como toda la vida lo ha hecho.

