El 'top' 10 de los luchadores más ricos del 2019

En el noveno puesto aparece Stacey Keibler, de 40 años, con una fortuna de 25 millones de dólares.



Keibler es una modelo, actriz y exluchadora profesional que trabajó por varios años con el World Championship Wrestling (WCW) y con el World Wrestling Entertainment (WWE). Además de la lucha libre, Keibler participó en diferentes programas de televisión como 'Dancing with the Stars', producciones de la ABC como 'What About Brian' e, incluso, en un episodio de la serie 'Cómo conocí a tu madre'. Gran parte de su patrimonio se debe a que está casada con el empresario de tecnología Jared Pobre.