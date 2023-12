Luchadora mexicana, Daniela López Mejía, denuncia maltrato por parte de su pareja

Durante los últimos días, se hizo viral por medio de las diferentes redes sociales un video, donde la deportista profesional mexicana Daniela López Mejía, aprovechó el espacio para denunciar a su expareja por maltrato físico y psicológico.

En las imágenes, la luchadora López Mejía indica que su esposo la golpeó fuertemente en frente de su pequeña hija, que además, como consecuencia de este acto reprochable, su salud se ha visto afectada.

Le puede interesar: Hombre atacó con elementos contundentes e intentó prender fuego a su expareja

Además, en la grabación se puede ver el rostro de Daniela López Mejía, completamente inflamado y con varios morados, que serían el resultado de la violenta agresión.



Así mismo, la deportista indicó que ya levantó la denuncia oficial en la Subprocuraduría de Justicia Alternativa de Unidad de Atención Temprana de Cabo San Lucas, Baja California Sur, en contra de su esposo, quien además sería el agresor.

“Todo pasó cuándo empecé a tener una discusión con mi pareja, ahora mi expareja, papá de mi hija. Él deseaba dormir, yo deseaba hablar, platicar, solucionar el problema que teníamos en ese momento. Él, al querer callarme y yo, al no querer callar, tomó la decisión de callarme con un golpe. Realmente fue un solo golpe, pero fue un golpe con tanta fuerza y con tanta técnica que me tumbó hasta el piso. Con el puño cerrado, con su técnica de artes marciales. Incluso, hubo un momento en que me desmayé, porque yo no recuerdo cómo terminé en el piso. Recuerdo abrir los ojos y ver el piso lleno de sangre. Y el parado diciéndome: ‘pues es lo que querías, es lo que te mereces’”, relató la deportista.

También puede leer: Teófilo Gutiérrez se defendió tras sanción de Dimayor por tocar nalgas a una mujer

Además, Daniela López Mejía aseguró en la grabación que circula por las redes sociales que su relación no fue una relación sana, ya que en diferentes oportunidades tuvieron discusiones muy fuertes.



“No es la primera vez, pero creo que fue la más grave (…) Es la primera vez que lo denunció, porque creo que quiso atentar contra mi vida. Lo hizo con toda la conciencia y con todo el afán de lastimarme”, dijo López.

“Fue un golpe con su técnica de artes marciales”, la luchadora Daniela López Mejía, narró a #ImagenNoticias cómo fue golpeada por su pareja y padre de su hija, el también luchador profesional Luis Pedro Cervantes. Aseguró que ya lo denunció por violencia familiar: pic.twitter.com/EpL9ff5iyQ — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 29, 2023

Lea también: Ella era la colombiana asesinada junto a su hija en Tampa: extranjero fue capturado

“Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí, pero me pasó, es real. Lo que me hizo es inhumano, ¡no le importo que mi hija estuviera ahí! Me dejó tirada y lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía. Luis Pedro Cervantes es peleador profesional de MMA”, dice la mujer en una de sus publicaciones en Instagram.

No es hora de callar las acciones que son violencia de género

Más noticias en EL TIEMPO