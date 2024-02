Actriz de ‘Betty, la fea’ alertó a sus seguidores sobre estafas con sus redes sociales

La actriz Luces Velásquez es reconocida por su papel de 'Bertha' en la telenovela 'Yo soy Betty, la fea', así como por otras producciones como 'Café con aroma de mujer', 'Pa' quererte', 'La hija del mariachi' y 'Sin senos sí hay paraíso'.



La famosa denunció a través de sus redes sociales que le habían hackeado su cuenta de Facebook y alertó a sus seguidores, puesto que se enteró de la situación gracias a una amiga cercana.

“Este es un mensajito urgente. Me acabó de llegar un mensaje de una amiga mía a quien le llegó por Facebook un saludo mío con unos términos que, evidentemente, yo no los uso. Además, le pidieron el número de WhatsApp para que se comunicaran y pudieran hablar mejor”, contó la artista.



Luces Velásquez tomó cartas en el asunto



La actriz alertó a todas las personas que la siguen en su cuenta de la red social para que no caigan en estafas y explicó que estaba haciendo el debido procedimiento para evitar que su Instagram también sea hackeado.



“Parece que hackearon esa cuenta de Facebook, yo estoy reportándola y estoy en ese proceso en este momento. Tengan mucho cuidado con las cuentas de la aplicación por el momento, porque estoy cuidado que no me vayan a hackear la cuenta de Instagram, que es el medio por el cual me comunico de manera frecuente con ustedes”, dijo Luces Velásquez.



Tras esto, resaltó que ella no era la que estaba enviando mensajes pidiéndole dinero a sus seguidores o su información personal: “No estoy pidiendo ni teléfonos, ni plata, ni absolutamente nada. Urgente y pilas”.



Esta no es la primera vez que hackean a algún famoso, por lo que es importante que ante cualquier irregularidad lo reporte con la plataforma de la red social y no caiga en estafas.



Los delitos cibernéticos más comunes son el phishing, con el que captan contraseñas o números de tarjetas de crédito por medio de correos engañosos; la suplantación de la identidad; el grooming, que es el acoso sexual a menores de edad, y las estafas, según el despacho de abogados Sistemius de España.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO