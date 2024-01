Lucas Arnau confesó que recibió donación de órganos de un niño de 12 años

Lucas Arnau es un cantante y compositor colombiano, nació en Medellín, el 16 de mayo de 1979 y actualmente tiene 44 años de edad.



El paisa ganó gran popularidad en el año 2004, tras el lanzamiento de su primer álbum titulado ‘Un Poco Más’, que fue producido por José Gaviria y Andrés Múnera en Miami.

Además, de su carrera en la industria de la música, en los últimos días, se supo que el cantante fue sometido a un trasplante de rodilla, aunque esto pasó hace varios años, fue recientemente que habló abiertamente del tema.

Arnau manifestó que hubo una época en la que casi no podía ni caminar, esto debido a los fuertes dolores que sufría en su pierna derecha, por lo que se sometió a un trasplante de rodillas y fue beneficiario de donación de órganos.



Por medio de sus redes sociales, el cantautor compartió con sus seguidores detalles del procedimiento: “Salió perfecta. No se imaginan lo que esto significa para mí, ya me dolía caminar, tuve que dejar todos mis deportes, y estaba llevando una vida muy sedentaria a causa de eso y yo no me puedo quedar quieto”.



De igual forma, Arnau agradeció a su donador, pues aseguró que recibió un trasplante de rodillas del cuerpo de un niño que murió a los 12 años: “El donante, un niño que falleció y sus padres decidieron donar todos sus órganos, gran gesto por parte de ellos y yo fui el afortunado de poder quedarme con su rodilla (que está muy sana por su edad) tenía 12 años”, expresó.

Así mismo, por medio de sus redes sociales el compositor compartió un corto video con algunas imágenes del procedimiento, allí dijo que: “Me hicieron un trasplante total de rodilla derecha. Me cortaron la cabeza del fémur y la cabeza de la tibia y me pusieron las del donante y las pegaron con estas platinas”.

“El procedimiento que me hicieron es un trasplante de rodilla completo, biológico, quiere decir que me cambiaron mi rodilla por la rodilla de alguien que falleció, la información que tengo es que esa persona era un niño de 12 años que decidió donar sus órganos, a mí me tocó su rodilla y le doy gracias infinitas a la vida por haber tenido esa oportunidad de tener una rodilla nueva y en un estado tan espectacular como la que tenía él”, dijo el cantante en el 2022, año en el que recibió la donación.

¿En qué consiste un trasplante de rodilla?



Según menciona la Clínica Mayo, un trasplante de rodilla consiste en: “El reemplazo de rodilla permite reemplazar parte de las articulaciones lesionadas o gastadas de la rodilla. Este procedimiento quirúrgico puede ayudar a aliviar el dolor y hacer que la rodilla funcione mejor. Durante la cirugía, el hueso y el cartílago dañados se sustituyen por piezas de plástico y metal”.

