El nombre de Lucas Arnau es en la industria musical sinónimo de éxito. Con seis álbumes de estudio a sus espaldas, dos nominaciones a los premios Latín Grammy -una en 2015 y otra en 2017- en su prontuario profesional, decenas de colaboraciones con artistas y cientos de fanáticos que cantan a grito herido sus composiciones, el cantautor paisa ha consolidado una prometedora carrera artística.



El intérprete de ‘Te doy mi vida’ fue galardonado con el premio ‘Mejor Nuevo Artista’ en los Premios Shock, del año 2004, y a este reconocimiento se sumó su triunfo en la categoría ‘Mejor Artista Pop Colombiano’ tres años después, en el 2007. Por mucho tiempo se posicionó como el artista número uno en Colombia, con 18 éxitos diferentes.

‘Llegué a 20 pastillas diarias para poder dormir’: Lucas Arnau sobre su adicción

Aunque la vida del artista colombiano ha estado inundada de logros y victorias, también lo ha estado de momentos angustiantes. Una silenciosa, pero poderosa adicción a las pastillas para dormir, según contó en una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, amenazó con acabar con su vida.

(Lea también: Lucas Arnau y Marbelle se unen en nueva canción: 'Queremos complacerlos').

“La primera pastilla que me tomé para dormir, que es una de las maneras más comunes por donde empieza la gente, fue para montarme a un avión rumbo a España. Con mi pareja dijimos: ‘No, tomemos esta pastillita para dormir todo el vuelo’”, señaló el artista y comentó que, una vez empezó a ingerir este tipo de medicamentos, no pudo parar: con los años, su consumo empezó a incrementar.

Me empezó a hacer falta y durante seis o siete años me tomé la pastilla todos los días FACEBOOK

TWITTER

“Me empezó a hacer falta y durante seis o siete años me tomé la pastilla todos los días. Llegué a consumir pastilla y media, que no era nada en ese momento. O yo creía que no era nada”, añadió el afamado compositor.

(Siga leyendo: Lucas Arnau: así avanza su estado de salud tras cinco cirugías).

“Me empezó a hacer falta y durante seis o siete años me tomé la pastilla todos los días. Llegué a consumir pastilla y media, que no era nada en ese momento. O yo creía que no era nada”, añadió el afamado compositor.



Con la pandemia, la situación, lejos de mejorar, no hizo más que empeorar. El distanciamiento con su familia -que se encontraba en Estados Unidos- hizo sus estragos. Desde miedo hasta pánico escénico y pensamientos angustiantes, el artista elevó considerablemente su dosis diaria de pastillas para dormir.



“Tres pastillitas porque no dormía nada de la ansiedad. Después las tres no me hacían nada, entonces me tomaba tres y media; luego las tres y media no me hacían nada, y así sucesivamente, hasta que llegué a 20 pastillas diarias para poder dormir”, relató Arnau al programa citado.

De acuerdo con MedlinePlus, el servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, no es recomendable tomar pastillas para dormir más de tres días por semana pues, en la mayoría de los casos, su consumo puede llegar a crear dependencia. Los síntomas asociados son somnolencia, confusión y problemas de equilibrio.

(De interés: Lucas Arnau recibió un trasplante en su rodilla).

La situación llegó al límite y los cuestionamientos sobre su vida empezaron a surgir: “Empecé con esa depresión que llegué al punto en que pensé en quitarme la vida”, concluyó el artista, quien recientemente pasó por el quirófano dos veces a causa de un trasplante en su rodilla derecha, que desencadenó una fuerte infección.



El cantante registró su proceso de recuperación en las redes sociales y aseguró, ante los más de 136 mil seguidores que posee en Instagram, que cada día se siente mejor y listo para afrontar nuevos retos: “Me siento fuerte y orgulloso de estar superando este reto, porque voy a poder seguir haciendo todos los deportes que me gustan y tendré una muy buena rodilla por el resto de mi vida. Le doy gracias a Dios, hoy me siento muy feliz, se siente como volver a nacer”.

Más noticias

La ‘Gorda Fabiola’ engañó a empleada doméstica que había robado a su familia

Gabriel Boric y Bad Bunny, entre los más influyentes, según Bloomberg

El sorprendente nuevo look de Laura Bozzo con el que regresará a la televisión

¿Aitana y Miguel Bernardeu terminaron? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Video: Busetero se olvida de pasajeros y se va a celebrar triunfo de Argentina

Tendencias EL TIEMPO