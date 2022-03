El cantante colombiano Lucas Arnau compartió un mensaje a sus seguidores explicando cómo ha sido su recuperación tras un trasplante de rodilla completo que le realizaron los médicos.



En su Instagram, Arnau explicó que recibió una rodilla de niño de 12 años que falleció y que era donante de órganos y a quien agradeció de corazón.



Y relató que cuando estaba en recuperación, la herida se infectó. En un post del pasado 14 de marzo, Arnau explicó que se le “metió” una bacteria, por lo que tuvieron que ponerle un drenaje especial.



“Quiero agradecerles por los mensajes. Vamos a salir de esto bailando”, dijo. El cantante paisa publicó este 31 de marzo un video caminando ya en muletas en la clínica de Medellín en la que se encuentra internado.



El 22 de marzo, cuando ya llevaba 15 días internado y parecía que lo iban a dar de alta, Arnau explicó que su herida se enrojeció y se subió la fiebre. El 24 de marzo, el cantante explicó en Twitter que lo iban a someter a una cara cirugía para hacer limpieza profunda y no poner en riesgo el trasplante.

No obstante, el día 25, Arnau explicó que otra cirugía debía realizársele porque “encontraron en la herida un absceso de pus”. “Hoy fue un día complejo, mucho dolor, pero al fin y al cabo un día menos en este difícil proceso, ya casi”, escribió después.



El 28 de marzo se le realizó la última intervención. “Familia, gracias por sus oraciones, han sido el mejor remedio. Ayer me fue bien en cirugía, limpiaron y sellaron definitivamente la herida, a la espera de los hemocultivos que nos dirán los resultados reales, mente positiva para que salgan bien y no estemos en riesgo, los amo!”, dijo.

Solo buenas noticias familia, los cultivos todos dan negativo hasta el momento, o sea que estamos venciendo la bacteria y pronto podremos ir a casa, los médicos están felices y la rodilla tiene un aspecto muy bueno, así que me atrevo a decir que vamos de salida!!! 🙏🏻 — Lucas Arnau (@LucasArnau) March 31, 2022

Feliz por los avances, ya vamos de salida si Dios quiere. GRACIAS por sus oraciones, sus mensajes, su bonita energía, seguimos dando la pelea, los amo familia! 🙏🏻♥️💪🏻 pic.twitter.com/dLF0KVgSTC — Lucas Arnau (@LucasArnau) March 31, 2022

