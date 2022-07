El 'pleque pleque' entre Andrea Valdiri y su expareja, Lowe León, parece no tener fin. Tras las declaraciones de León en las que aseguraba que se le haría una prueba de AND a Adhara, la hija que comparte con Valdiri, la creadora de contenido rechazó que su ex expusiera en medios de comunicación y redes sociales a la pequeña.

La firma de abogados que representa a la 'influencer' emitió un comunicado en el que rechazan que el cantante hable públicamente del pleito legal que adelantan, según ellos porque pone "a la menor en una situación de vulnerabilidad, pues la gran exposición y presión mediática de la que ha sido víctima, viola directamente los derechos del niño".

Ante la misiva, el intérprete de 'No vuelvo contigo' no se quedó callado y aseguró que quien inició un show mediático fue Valdiri, al hablar mal de él, aunque sin mencionarlo, tras su separación.

En varias oportunidades Lowe León ha pedido una prueba de ADN para registrar a Adhara con su apellido. Foto: Instagram: @ loweleon_ / @andreavaldirisos

"Por qué ahora no sacas otro comunicado diciendo y haciendo memoria de todo el show mediático que hiciste con el papá de tu hija. Pero fuiste inteligente: no mencionaste mi nombre, pero todo mundo sabía que era yo", escribió en su cuenta de Instagram.

Además, aseguró que "el bobito y tranquilo Lowe llegó a su fin", pues está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias legales para hacer valer sus derechos y los de su hija Adhara.

"Tu ego te cegó y violentó por completo el bienestar de un ser inocente. Ahora vienes a hacerte la víctima y queriendo hacer ver al mundo que lo único que quiero es hacer show mediático. Lo siento, exijo mis derechos, los que tú vulneraste", añadió el cantante.

Finalmente, Lowe León expuso algunos chats que tuvo con Andrea Valdiri, los cuales evidencian, según él, que nunca se desentendió de sus responsabilidades paternas y que siempre estuvo pendiente del embarazo de Andrea.

Por su parte, Andrea no ha opinado frente a las acusaciones de su expareja. Por el contrario, ha estado activa en sus redes sociales, pero mostrando imágenes de su esposo, Felipe Saruma, y sus hijas.

