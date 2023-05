En los últimos meses, se ha hablado mucho de Andrea Valdiri y Lowe León por el proceso legal en el que están, debido a la paternidad de su hija, Adhara Valdiri. En un principio se pensaba que el cantante no era el padre de la menor y por esto se tuvieron que hacer pruebas de ADN.



El pasado 28 de abril, la firma de abogados Victor Mosquera Marín, que representa a la bailarina, Andrea Valdiri, mediante un comunicado de prensa confirmó que el artista si era el padre biológico de la pequeña. Además, recordaron que en repetidas ocasiones León negó su paternidad, llegando a tener conflictos con su expareja.

“Confirmamos el resultado positivo del 99,9 %, con respecto a la prueba de paternidad practicada a Lowe León y la hija menor de edad de nuestra representada Andrea Valdiri. Este resultado se obtiene después de que este negara la paternidad”, escribió el equipo legal.



Recientemente, Lowe León le concedió una entrevista al programa de chismes ‘La Red’ y ahí tuvo la oportunidad de hablar sobre el proceso legal que está atravesando con su hija. Asimismo, dio su versión sobre los hechos y reveló que no es cierto que él no quería responder por Adhara.



León afirmó que siempre estuvo pendiente de su hija y buscó la forma de defenderse sobre lo que se decía de él. También, reveló que no conocía las razones por las que no podía estar junto a su pequeña.

“Siempre estuve pendiente y dispuesto a, y por razones que desconozco siempre se me negó esa posibilidad de estar ahí presente y eso reposa en una serie de pruebas que se presentaron”, aseguró



Asimismo, comentó que intentó estar presente en su nacimiento, pero que nunca le dijeron este donde iba a hacer o información que lo ayudará a estar presente en ese momento.



“Yo no sabía, no me dejaron, no es como dice mucha gente que no quise ir porque estaba en un partido de fútbol, como quisieron venderlo por ahí, es que yo sencillamente no sabía”, contó en el programa de chismes.



Tras el nacimiento, el cantante inició un proceso legal y fueron los abogados quienes tuvieron que encontrar donde estaban los registros de la menor.

“Eso quedó en manos de los abogados. Nos tocó ir de notaría en notaría, para ver en donde estaba registrada la bebé, y fue un proceso que llevó tiempo, hasta que dimos en donde estaba el registro de la niña y con eso pudimos empezar el proceso legal”, afirmó.



También, reveló como fue el primer encuentro con su hija: “Me saludé con Andrea y vi a la niña, y le miraba las cejas, los ojos, me tomó del dedo y me llevó… y yo no había tenido una niña, entonces yo no sabía cómo actuar y, por supuesto, es una alegría enorme decir: ‘Wow, estamos acá’, y fue un momento muy bonito. Esa niña lleva mi sangre, tiene que salir cantando y que baile como la mamá. Es una niña que está destinada a cosas buenas; vino con un propósito a este mundo”, comentó.



Por último, Lowe aclaró que no dará más entrevistas sobre este tema, y finalizó diciendo que no sentía resentimiento y que lo único que le importa es que su hija no crezca con una información herrada.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

