Lowe León responde sobre la situación actual de Andrea Valdiri: ¿qué dijo el artista?

En una reciente entrevista, el reconocido artista Lowe León se pronunció sobre la situación actual de la famosa influencer y bailarina, Andrea Valdiri, generando un gran revuelo en las redes sociales.

El artista y su ex pareja están inmersos en un conflicto legal relacionado con la paternidad de su hija de tres años, Adhara. La disputa alcanzó su punto máximo al llegar a los tribunales.



Inicialmente, el cantante cuestionó la autenticidad de su paternidad, lo que llevó a la realización de una prueba de ADN y posteriormente a llevar el caso a la corte. El resultado de la prueba reveló una compatibilidad del 99.99%, confirmando que Lowe León es el padre de la menor, respaldando así las afirmaciones de Andrea Valdiri.

En un comunicado, los abogados de la bailarina anunciaron el resultado positivo del 99.99% de la prueba de paternidad realizada a Lowe León y la hija menor de Valdiri. Además, señalaron que este resultado contradice las negaciones anteriores del artista sobre la paternidad y sus ataques contra la imagen de Andrea Valdiri.



A pesar de la aparente alegría del demandado ante la noticia, el capítulo no concluye ahí. El equipo legal de Andrea Valdiri sigue rechazando la tutela impuesta por Lowe y defendiendo la reputación de la bailarina. Además, anticipan un nuevo caso relacionado con la custodia y el mantenimiento de la menor.

Lowe León rompe el silencio: devela detalles sobre la situación actual de Andrea Valdiri



Actualmente, Andrea Valdiri ha vuelto a ser tema de conversación debido a su separación con el también influencer colombiano Felipe Saruma. En ese sentido, durante una entrevista en una emisora nacional, Lowe León expresó su deseo de comentar, pero señaló que por restricciones legales debido al proceso judicial en curso, no podía hacerlo.

"No tengo problema en que me pregunten a cerca del tema, pero por temas legales no puedo dar mi opinión. Yo en realidad he optado por simplemente enfocarme en mi carrera. Entiendo que para los medios y las personas entre ella y yo quedaron muchas cosas sueltas en el aire, pero es que tampoco me dejan mencionarla, los abogados así lo decidieron", explicó el artista.

A pesar de las limitaciones legales, Lowe León afirmó estar feliz y satisfecho con el tiempo transcurrido, destacando que ha encontrado la estabilidad en su vida familiar actual.



"Lo que tengo por decir es que estoy muy contento y feliz. Dios va poniendo las cosas en su lugar, todo se está dando a mi favor y estoy aprovechando las oportunidades de la vida", añadió el artista, destacando que no tiene inconvenientes en que le hagan preguntas sobre su ex pareja.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

