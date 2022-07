Desde que la ‘influencer’ Andrea Valdiri y el cantante Lowe León terminaron su relación, las polémicas que han rodeado a la expareja no se han detenido. Según afirma la empresaria, el artista la engañó con otra mujer cuando ella estaba embarazada de su hija menor, Adhara, razón por la cual no quiere que la pequeña tenga relación alguna con el músico.



Por su parte, el intérprete de ‘No vuelvo contigo’ ha reiterado en constantes ocasiones que ha pedido una prueba de paternidad, que aclare si él es o no el verdadero progenitor de su hija para que lleve su apellido, pero que Valdiri se ha negado de manera rotunda.

“Dile a la gente por qué te negaste a la prueba de ADN. No te preocupes que los seres humanos cuando crecemos buscamos respuestas. Es un reloj de tiempo que va en conteo regresivo. Mi esposa, a diferencia de ti, jamás se metió en ninguna relación y juro ante mis dos hijos que fue así. Todo lo contrario a lo que tú si estás acostumbrada a hacer”, dijo el hombre, en mayo de este año, para ‘Super Like’.

El proceso legal

El pasado jueves, 14 de julio, Lowe León publicó un video en el que su abogado, Mauricio Cuello, hablaba sobre el proceso legal que están llevando a cabo contra la ‘influencer’.



“En mis 10 años de carrera profesional jamás había visto un proceso de filiación natural en el cual el padre era el mayor interesado en registrar a su hija”, señaló el litigante en un Instagram.

El letrado afirmó que León ha intentado registrar a Adhara muchas veces, pero que le ha sido imposible: “Por lo general, el proceso de investigación de paternidad está diseñado para las madres que buscan obligar al padre a que registre al hijo y que responda por todas las obligaciones. Pero en el caso que estoy trabajando mi cliente es el que ha tratado, por todos los medios, registrar a la menor, incluso antes de nacer”.



Ese mismo día, los dos hombres estuvieron juntos en una transmisión en vivo, en la cual revelaron que la bebé sería sometida a una prueba de paternidad, noticia que los tenía muy felices.

“Yo nunca he querido estar lejos de la niña… Gracias por esta maravillosa noticia, Adhara seguirá en su espacio y con su familia, tú sabes (Andrea) que yo no soy un mal hombre”, expresó León.



Al parecer, Valdiri habría dado inicio a un proceso de filiación, con el cual se establecería el ADN y se dejaría claro quién es el padre de la pequeña. De acuerdo con el abogado, “con esta prueba se establecerá la verdad”.

Hasta el momento, Andrea Valdiri no se ha pronunciado sobre los hechos en sus redes sociales.

