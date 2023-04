El cantante Lowe León vuelve a prender la polémica con Andrea Valdiri, luego de que expresara algunos comentarios bastante dicientes que podrían confirmar su paternidad sobre Adhara, la segunda hija de la modelo y bailarina barranquillera.



(Siga leyendo: Actor de ‘Betty, la fea’ pide ayuda para buscar trabajo: ‘Ayúdenme, por favor’).

Hay que recordar, que Valdiri y León tuvieron una relación sentimental efímera que acabó a finales de 2021. Durante ese lapso de tiempo la creadora de contenido quedó embarazada, pero no siguió manteniendo contacto con Luis Eduardo, nombre de pila del intérprete de ‘Quién me ama como tú’.

La creadora de contenido no se ha reportado en sus redes sociales. Foto: Instagram @andreavaldirisos

Lo que se dijo en su momento es que el artista no habría aceptado su responsabilidad con la menor.



Sin embargo, luego se conoció que el equipo jurídico de León solicitó una prueba de ADN para saber si Adahara efectivamente era su hija, lo cual causó inconformismo en Valdiri que se mostró contraria a esta noción y entabló una batalla jurídica para rechazar el procedimiento.



Finalmente, un juez ordenó realizar el test: "Por fin, un juez de la república ordenó, mediante providencia judicial, practicar la prueba de ADN entre mi cliente Lowe León y su pequeña hija", anunció el abogado Mauricio Cuello, apoderado del artista, en un video en redes sociales.



Y añadió: "Este trámite judicial apenas está iniciando, muy pronto tendré el gusto de darles la noticia a todos los colombianos que mi cliente estará disfrutando con su pequeña hija".



No obstante, los resultados no se conocieron públicamente y el tema dejó de tener relevancia mediática hasta el pasado fin de semana, cuando nuevas declaraciones del compositor retumbaron fuertemente entre las audiencias digitales.



'Aquí la voy tener a mi lado'

‘Aquí la voy tener a mi lado’



Algunos medios de comunicación expresaron que efectivamente León sí era el papá de Adhara tras realizada la prueba que, entre otras cosas, no fue puesta al conocimiento del público en general, pues, según manifestaron los abogados de ambas partes, decidieron mantener en secreto los detalles del proceso por respeto a la menor.

Algún día tendré la fortuna de tenerla a mi lado y cargarla, su papá, aquí la voy a tener conmigo FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, en los últimos días León volvió a 'encender la mecha' de la polémica con unas declaraciones que provocaron revuelo entre la comunidad digital.



En una transmisión en vivo, el compositor habría expresado que efectivamente Adhara es su hija biológica, aunque guardó la compostura y no dio nombres.



“Hay temas que no puedo hablar porque está una menor de edad de por medio, pero yo les voy a decir una vaina, me hacen el favor y respetan al papá de… Ya con eso les dije todo, me hacen el favor y me respetan, si no voy y digo allá para que los ajuicien (sic)”, expresó el cantante.



“Si les cuento se 'algaretea' esto. Una preciosa, mi reina hermosa, que algún día tendré la fortuna de tenerla a mi lado y cargarla, su papá, aquí la voy a tener conmigo (...) Esto es algo que nunca nadie me lo van a quitar, aunque lo que sea que haya pasado, pero es mejor no opinar porque nadie sabe lo que siento en mi corazón y lo que significan mis hijos para mi vida (sic) ”, agregó.



JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

