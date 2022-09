El abogado del artista vallenato Lowe León, Mauricio Cuello, fue demandado por la ‘influencer’ y bailarina Andrea Valdiri debido a publicaciones que él hizo relacionadas con ella y sus seres queridos.

Y es que después de que se conociera la decisión de un juez para aceptar la querella impuesta por la firma de abogados de ‘La Valdiri’ por la filiación extramatrimonial de León, el abogado de la influenciadora hizo un comunicado reprochando el actuar profesional de Cuello.

(Lea también: Andrea Valdiri será presentadora de los premios 'Latin Plug')

Es de recordar que Valdiri y León se encuentran en una disputa legal por la custodia de Adhara, quien se conoció que era hija del artista tras saberse que había una correlación genética de la niña con León.

“La Firma Victor Mosquera Marín Abogados se permite informar a la opinión pública que en calidad de apoderados de la Sra. Andrea Ospina Valdiri se interpuso un requerimiento ante el Juzgado Séptimo de Familia del Circuito Judicial de Barranquilla, debido a la falta de reserva procesal y lealtad de la parte demandada, toda vez que Mauricio Cuello, abogado de ‘Lowe León’, tuvo acceso al expediente mucho antes de que la decisión fuera publicada”, dice el comunicado, publicado el pasado 23 de septiembre.

“Por otro lado, es inaceptable el actuar del abogado Mauricio Cuello, pues nuevamente reincide en realizar publicaciones en redes sociales que hacen referencia al caso mediático en el que se encuentra involucrada la menor Andrea Ospina Valdiri, instrumentalizando a la misma, con el fin de hacerse publicidad, dar a conocer su nombre y sacar provecho de la situación”, sentenció la firma de abogados.

También, en dicho comunicado, el equipo de asesores legales de ‘La Valdiri’ hizo oficial la intención de hacer querella al abogado de León: “Es por esto que interpondremos una queja ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial en contra de Mauricio Cuello, por lo que reiteradamente viene sucediendo”, agregaron.

(Le puede interesar: El día que ‘The New Yorker’ rechazó publicar cuento de Gabriel García Márquez).

A raíz de esto, el representante legal de León, a través de una sesión de preguntas en historias de su cuenta oficial de Instagram, respondió varias dudas que tenían sus seguidores a propósito de este caso.

En dicha red social, ante la pregunta: “¿Qué piensas de la demanda que te hizo Andrea Valdiri?”, Cuello respondió: “Que yo sepa, actualmente no tengo ninguna demanda cursando en mi contra. Pero el día que eso ocurra, me defiendo y no pasa nada, eso hace parte de mi trabajo. Posdata: Un abogado no se asusta con otro abogado”.

(Además: La despedida de Nórida Rodríguez a Toto Vega: 'Amor, fue muy poco tiempo').

Debido a estas declaraciones, varios internautas reaccionaron, en su mayoria, en contra del asesor legal de Lowe León: “Uyy que circo”, “No es por defender a Andrea, pero este tipo lo que quiere es sonar a costillas de quien sea”, “Ah, mira, un abogado influencer”, “Nace un nuevo influencer”, “No estoy ni a favor ni en contra de este show, pero se nota cómo aprovechan esto para dar de qué hablar y poder figurar”, son algunos de los comentarios que se destacan.

