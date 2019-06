Lovi: No se sale del clóset una vez en la vida

No se sale del clóset una vez en la vida. Y en muchos casos los resultados no son los esperados, por no decir que a veces puede ser violento para la vida de una persona.



Se sale del clóset cuando se cambia de empleo, cuando se hace una reserva en un hotel, o incluso a la hora de acceder a un servicio básico como ir al médico, arrendar un apartamento o a la hora de ir a una fiesta con desconocidos. En muchos casos no hay un entorno seguro y la falta de empatía hace de este proceso aún un paso difícil para toda persona LGBTI.



Este mes del Orgullo Gay lo dedicaremos para hablar de la lucha de la comunidad LGBTI.

