En los inicios de una relación de pareja es común que los halagos, las muestras de cariño y los detalles sean recurrentes, incluso muchos antes, cuando la etapa de conquista es crucial si se quiere entablar un vínculo afectivo con esa persona que le gusta.



Sin embargo, no es normal que durante este tiempo este tipo de acciones sean excesivas y abrumadoras, según la psicología, ya que puede ser una forma de manipulación llamada 'Love Bombing', o bombardeo amoroso.

Este comportamiento es una estrategia de manipulación en las relaciones de pareja, en la que uno de los dos llena de excesivas muestras de amor al otro, con el objetivo de presionarlo hacia un estado de enamoramiento repentino.



Aquella conducta popularizada en los años 70 en el territorio norteamericano por una secta que intentaba atraer a las personas con muestras sobredimensionadas de cariño, puede ser un acto enfermizo y emocionalmente abusivo.



De acuerdo con Adriana Sofía Silva Silva, subdirectora nacional del campo Psicología y Familias del Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic) esta es “otra forma de referirse a la manipulación emocional que se caracteriza por ser sutil a través de muestras desproporcionadas de afecto y amor, se intenta forzar al otro a ser amado/a en la misma medida”.



Si bien es cierto que no hay ningún problema en dejarse llevar por las palabras lindas, los gestos amables, los regalos y cualquier otro tipo de afecto o demostraciones profundas, el problema se da cuando se expresa de forma calculada para enganchar al otro y hacerlo actuar de formas que no haría por sí mismo.

Sin embargo, lo anterior solo sería la punta del iceberg, ya que este cariño desbordado trae consigo otro momento además del amor en exceso, y es el instante en el que después de prometer el cielo y el universo entero, este ser que juró enamorarse en poco tiempo, desaparece.



Así como llega de rápido, así se va. Se agota, quien inicialmente “premiaba” cualquier acto con detalles, se vuelve una persona fría y distante, lo que puede provocar inseguridad y dependencia emocional en la persona afectada.



“Primero es el bombardeo de comentarios positivos, luego el ideal de pareja y en algunos casos, el descarte, que es cuando te sacan de su vida por completo. Esta dualidad funciona como una contradicción, porque alagan con la misma facilidad con la que critican, y esto genera confusión y dependencia emocional”, afirma Mariana Gangas, psicóloga clínica y terapeuta de trauma para el periódico chileno 'La Tercera'.

Cómo identificar el bombardeo

Para evitar la desilusión de un supuesto cariño que hizo todo para manipularlo tanto amorosamente como socialmente, hay algunos criterios que se pueden identificar en este comportamiento, de acuerdo con Charlie Huntington, psicólogo especialista en vínculos afectivos de la Universidad de Denver.



Adulación excesiva y elogios exagerados que pueden ser abrumadores. Detalles desmedidos, por ejemplo, que sean demasiados o muy costosos en tan poco tiempo. Comportamientos desproporcionados con respecto a la conexión entre las personas: un "te amo" a la primera semana de salir o insinuaciones apresuradas de compromiso, cuando todavía no existe la confianza. Que intente adueñarse de su tiempo, diciendo que quiere estar todo siempre con su compañía, lo que puede aislarle de familiares y amigos. Búsqueda de atención constante por chat, visitas u otros canales.

Si considera que está pasando por una relación en la que no siente que sus actos y sus afectos sean genuinos, si no, por el contrario, casi falsos e incómodos, estas señales le pueden ayudar a distinguir y a prever ser víctima de un bombardeo futuro, afirma Huntington para 'La BBC'.

