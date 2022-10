“En cuanto a la música, sé cantar. Simplemente no me importa”, le dijo Lourdes Leon, hija de la cantante Madonna, a Interview Magazine el año pasado al ser preguntada por sus metas.

Menos de un año después, algo parece haber cambiado. El 24 de agosto, cuando publicó su primer sencillo y video Lock&Key, Madonna le dedicó un mensaje en Instagram: “¡Estoy muy orgullosa de ti, Lola!”.

Lourdes León, conocida artísticamente como Lolahol, nació el 14 de octubre de 1996 en Los Ángeles, fruto de la relación de Madonna con su entonces pareja, el entrenador personal de origen cubano, Carlos Leon.



Aunque nació en la Costa Oeste estadounidense, Leon es, como ella se ha definido, según publicó Vanity Fair, una latina de Manhattan. “No me considero californiana en ninguna manera”, dijo a Interview Magazine.

Antes de cumplir los tres años, según publicó entonces el New York Post, Leon fue matriculada en el Lycee Français Charles de Gaulle, en Londres, que sigue el currículo de enseñanza francés. Habla francés fluido gracias a esta educación, que se une al inglés, su lengua materna.

Leon comenzó con clases de ballet a los tres años. Más tarde asistió al instituto Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Acts, en Manhattan, especializado en artes escénicas y visuales.



Comenzó estudios superiores en la Universidad de Michigan, según Vanity Fair, pero en cuanto vio la primera gorra con la abreviatura MAGA en apoyo del expresidente Donald Trump, trasladó sus estudios al conservatorio de danza Purchase College, Suny Conservatory of Dance.

Con 19 años protagonizó una campaña publicitaria de la mano de Stella McCartney y con 21 caminó por primera vez sobre una pasarela en el show de Gypsy Sports en la Semana de la Moda de Nueva York.

Hasta el momento, Leon se ha involucrado en la moda, la danza y la música. Pero puede que no acabe aquí. “No sé cómo me siento acerca de la actuación. Creo que se trata de encontrar un papel que no esté muy lejos de lo que ya soy. Honestamente, los actores me molestan y no puedo estar cerca de ellos”, dijo.

MATEO CASTILLO

EFE REPORTAJES

En Twitter: @EFENoticias