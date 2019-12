La ‘orgía simulada’ y otras controversias de Lourdes, hija de Madonna

Instagram: @madonna

Lourdes León ha estado en los focos de los medios desde su niñez y muy seguramente seguirá en el radar del entretenimiento durante los próximos pasos de su carrera. Aunque su relación con Madonna fue difícil en el pasado, la misma ‘Reina del pop’ reveló en una entrevista en ‘The Jonathan Ross show’ que lo único que le pedía a 'Lola' y a sus otros hijos es que no mezclaran drogas con alcohol, pero que podían utilizar las sustancias por separado. “No voy a decir 'no, no lo hagas' (consumir sustancias), porque sería absurdo. E injusto. Yo lo hice”, aseguró.