Lourdes León, la hija de Madonna que triunfa como modelo

Ser la hija de Madonna puede convertirse en un arma de doble filo: por un lado, parece una buena casilla de salida para jugar una partida hacia el estrellato; por otro, las comparaciones están servidas casi desde el minuto uno. Y si no, que se lo digan a Lourdes León, porque su nombre suele ir acompañado de ‘la hija de Madonna’.

Pero esta joven, de 24 años y ascendencia cubana por parte de padre, está logrando hacerse su propio hueco en la industria de la moda trabajando para campañas de firmas como Miau Miau, Jean-Paul Gaultier o Desigual.



Lourdes María Ciccone León, también apodada Lola, nació en la ciudad de las estrellas: Los Ángeles, California (Estados Unidos). Y lo hizo siendo hija de uno de los más grandes astros de la música: la diva del pop, Madonna.



Fruto de la relación de esta con su preparador físico, el bailarín cubano Carlos León, Lourdes es la primogénita de los seis hijos de la matriarca de la música pop. Además, Lourdes tiene otro hermano fruto de la relación de su padre con la diseñadora Betina Holte.



Para la diva del pop, ese primer embarazo fue una bendición. “Este es el milagro más grande que me ha ocurrido nunca”, dijo en declaraciones que la hicieron ser portada de la revista People.



Y así siguió: “Me quedé atónita cuando la vi en el ultrasonido”, escribió Madonna, feliz con su embarazo en aquel entonces, según lo transcribía en sus diarios publicados en Vanity Fair. “Casi juraría haberla escuchado reír”, relató.



Con estos antecedentes estaba claro que su historia no sería una más, porque ya desde muy pronto comenzó su carrera: cuando apenas era un bebé, Lourdes ya tuvo su primera aparición mediática al publicarse fotos en la revista Vanity Fair en 1998.



Con seis años ya ayudó a su madre en su carrera, pues Madonna siempre admitió que su hija había sido la mejor crítica que había tenido mientras escribía el libro infantil The English Roses.



En 2010, cuando Lourdes tenía 13 años, su interés y talento para el mundo de la moda eran evidentes, y de hecho trabajó junto con su madre en la línea de moda Material Girl. Mientras tanto, su incipiente carrera continuaba poco a poco, bajo el tutelaje de Madonna.



En 2012 cantó junto a su madre la canción Superstar en un concierto y, en 2013, apareció en los MTV Music Awards. También se la vio en dos trailers del recopilatorio Best of Madonna: Celebration, y su voz forma parte del álbum de Madonna MDNA. En 2014 se graduó en la Escuela de Artes Escénicas La Guardia y después empezó a estudiar artes escénicas en la Universidad de Michigan.



Cuentan los rumores que también recibió alguna propuesta para salir en alguna de las películas de Harry Potter, pero Madonna prefirió mantenerla. Más adelante, en 2016, la diseñadora Stella McCartney se fijó en ella. En ese momento debutó como modelo.

En el 2020, Lourdes hizo una colaboración con la diseñadora (Adidas by Stella McCartney), donde demostró todo su potencial en el mundo de la moda, participando como modelo y codirectora.



Según McCartney escribió en su Instagram, “Lola es independiente, inspiradora y joven, todo un espíritu libre. Aunque ha nacido bajo la luz de los focos, siempre ha tenido los pies en la tierra”.



Desde entonces, la joven ha seguido trabajando en el mundo de la moda, aunque siempre a la sombra de su madre. De hecho, su relación con el fotógrafo Jonathan Puglia ha mantenido un perfil bajo y Lourdes no ha estado tan presente en los focos… Hasta ahora.



“Tiene mucho más talento que yo”. Así habló Madonna de su hija para la revista Vogue, en 2019: “Me muero de envidia porque es una locura el talento que tiene. Es increíblemente buena en todo lo que hace: es una bailarina estupenda, una actriz genial, tiene una preciosa manera de tocar el piano…”, relató la diva.



Pero no todo eran luces en el relato: “Me da la sensación de que las redes sociales la tienen atormentada, le hacen pensar que todo lo que consiga lo hará por ser mi hija”, confesó también la cantante, y añadió: “Intento ponerle ejemplos de otras hijas de famosos”.

Ahora, Lola León va a ser la musa del diseñador Marc Jacobs y protagonizará la campaña para su próxima colección de primavera-verano.



Eso sí, este paso más hacia su propia fama independiente viene apenas un mes después de su polémico arranque de año en Instagram, donde demostró que lleva en su ADN el carácter transgresor de su madre.



Así, incendiaria, polémica y con personalidad, parece que Lourdes León ha encendido la mecha de un fuego que durará mucho tiempo, porque le queda carrera por delante.



