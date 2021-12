La oscura madrugada de un día de noviembre de 1980, una de las mentes más brillantes de ese entonces se convirtió en un asesino: estranguló a su esposa en su propio apartamento.



Los protagonistas de esta tragedia son Louis Althusser y Héléne. Según cuenta la historia, el filósofo nunca logró recordar lo sucedido aquella madrugada.

Sus ojos están fijos en el techo. Y súbitamente estoy aterrado: sus ojos están interminablemente quietos FACEBOOK

TWITTER

“Ante mi: Héléne recostada en su espalda, también usando una bata de dormir (...). Arrodillándome a su lado, inclinándome sobre su cuerpo, estoy ocupado masajeando su cuello (...). Presiono mis dos pulgares en el vacío de carne arriba del esternón y, aplicando fuerza, lentamente llegó. Un pulgar a la izquierda, otro pulgar hacia la derecha en un ángulo, en el área firme detrás de las orejas. (...) La cara de Héléne está inmóvil y serena, sus ojos están fijos en el techo. Y súbitamente estoy aterrado: sus ojos están interminablemente quietos, y encima de todo esto está la punta de su lengua recostada, inusualmente y pacíficamente, entre sus dientes y los labios. Ciertamente he visto cadáveres antes, pero nunca he visto el rostro de una mujer estrangulada en mi vida. Y aun así sé que esto es una mujer estrangulada. ¿Qué está pasando? Me levanto y grito: ¡He estrangulado a Héléne!”, escribió el filósofo.



(Le puede interesar: El caso de un hombre que mató a un obrero para fingir su propia muerte).

Louis Althusser era uno de los filósofos más influyentes. Y aunque tenía una mente brillante sufría ciertos trastornos que entorpecieron su camino en la vida.



El hombre padecía de bipolaridad y esquizofrenia. Al parecer, esto lo llevó a cometer el abominable suceso.



(Además: Mujer de 70 años fue asesinada por sujeto que contrató para pintar su casa).



Luego de aquel triste hecho, Althusser “fue internado en el hospital de Sainte Anne en París, donde permaneció tres años”, reseñó el diario ‘ABC’.



Además, fue evaluado por tres psicólogos que coincidieron que el pensador había cometido el acto bajo la influencia de una especie de locura.

¿Cómo conoció Althusser a su esposa?

Para contar este pedazo de la historia hay que retroceder al menos 30 años antes del asesinato, a finales de 1945, cuando Althusser llegó a París débil y deshecho, después de ser prisionero de los alemanes.



En aquel entonces el filósofo era un joven, de 28 años, que apenas se estaba involucrando en la sociedad después de estar en la Segunda Guerra mundial. Althusser ingresaba a la Escuela Normal Superior de París.



Fue en ese año que conoció a su futura esposa, Héléne Legotien. Ella era una socióloga.

Facebook Twitter Linkedin

Louis Althusser fue un reconocido filósofo marxista. Foto: Archivo Particular

Según ‘ABC’, la mujer “se había jugado la vida en la Resistencia cuando introducía explosivos por la frontera suiza para luchar contra los nazis. Había trabajado de ayudante del cineasta Jean Renoir y era muy apreciada por líderes comunistas como Duclos”.



Su relación no fue la más sana.



Varios portales coinciden en que la atracción de Althusser hacia Legotien, lamentablemente, derivó unos cuantos episodios de ansiedad y breves lapsos de depresión.



(Siga leyendo: El temido asesino que debieron encerrar bajo tierra en una caja de cristal).



Sin embargo, la brillantez de Althusser le convirtió pronto en uno de los alumnos preferidos de la Escuela Normal Superior de París.



Tanto así que en 1948, un puesto de filosofía quedó vacante en esa institución y él logró conseguirlo sin mayores inconvenientes. Empezaba su camino en la docencia y en la reflexión.



Y, claro, se convertía en colega de su querida Héléne.

‘Torturas insoportables’: Althusser describe sus pasos por las clínicas

Facebook Twitter Linkedin

Estas son las camas que usaban en los hospitales psiquiátricos. Foto: iStock

El filósofo fue internado en varias ocasiones en un hospital psiquiátrico.



Su estancia en aquel lugar terminó siendo tortuosa. De hecho, fue sometido a electrochoques.



Se cree que gran parte de los problemas psicológicos que tuvo Althusser fueron provocados por estar cinco años como prisionero durante la Segunda Guerra Mundial.



El hombre fue parte del ejército francés y debió enlistarse dejando atrás sus estudios.



(Lea también: La lista de posibles víctimas de David Chapman, asesino de John Lennon).



Aunque en la posguerra erigió su nombre en los anales de la filosofía y el pensamiento contemporáneo, Althusser siempre luchó contra los padecimientos mentales que lo agobiaron en la juventud y no lo abandonaron.

¿Qué pasó después de la fatídica madrugada?

Las autoridades aseguraron que Althusser no había cometido el crimen en sano juicio.



De hecho, el filósofo nunca fue considerado asesino. Sin embargo, el hombre no pudo perdonarse lo que hizo.



Es más: Althusser estuvo internado prácticamente hasta su muerte.



(Puede leer: El exsoldado obsesionado con brujería que mató para 'evitar una maldición').

“Vivía atormentado y tenía una necesidad compulsiva de relacionarse con otras mujeres con las que rompía al poco tiempo de intimar”, según el diario ‘ABC’.



El hombre murió en 1990.



Algunos de los aportes que dejó a nivel académico fueron el Antihumanismo, la Teoría social, La Ruptura epistemológica, el concepto de los Aparatos Ideológicos del Estado y la Interpelación.

Más noticias

Mujer encarcelada durante 12 años siendo inocente: 'Ya no puedo ser mamá'

La asesinó delante de sus hijos en una fiesta familiar

El ‘vampiro’ Peter Kürten: el asesino serial que bebía sangre humana

El oscuro y sangriento pasado del papá del reconocido actor Woody Harrelson

Hombre mató a su amigo tras descubrir que había abusado de su hija

Tendencias EL TIEMPO