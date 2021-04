Resultados de loterías, chances y Baloto del 11 de abril

Los juegos de azar hacen parte de la tradición de algunos hogares colombianos en diferentes regiones. Muchos aún conservan la ilusión de que su golpe de suerte llegue y se ganen en la lotería, idea que a más de uno le ha rondado por la cabeza.



(Le puede interesar: Horóscopo: Los signos del zodiaco más odiados)

Cuando ocasionalmente se preguntan qué harían con tanto dinero la respuesta más frecuente es derrocharlo de diferentes formas, ya sea con compras de prendas ostentosas, vehículos de marca, dispositivos tecnológicos inteligentes o demás objetos de valor.



Hay quienes piensan a futuro y se plantean posibles inversiones rentables que le generen un capital adicional.



Bien sea usted del primer grupo o del segundo, conozca los resultados de las loterías y las chances de este fin de semana para saber si la vida le sonríe con los dígitos de cuatro cifras.



Los resultados:

Loterías

Baloto tradicional: 17 - 18 - 36 - 37 - 42 - 02 (super balota)



Baloto Revancha: 05 - 10 - 20 - 22 - 41 - 02 (super balota)



Lotería de Boyacá: 2564 - Serie 255



Lotería del Cauca: 6270 - Serie 066

🛎Aquí están los resultados del sorteo No. 4358 jugado el sábado 10 de abril de 2021. ¡Felicitaciones a todos los ganadores!👏🏼🎁 pic.twitter.com/IhlM0xWpYj — Lotería de Boyacá (@LoteriadeBoyaca) April 11, 2021

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí)

​

(Lea también: El humorista Hassam regresa al programa 'Sábados Felices')

Chances



El Dorado Noche: 0741



La Culona Día: 7153



La Culona Noche: 8720



Astro Luna: 3110 – Signo Libra



Pijao de Oro: 7795



Paisita Día: 3701

Paisita Noche: 8477



Chontico Día: 9200

Chontico Noche: 9806



Cafeterito Noche: 4631



Sinuano Día: 1880

Sinuano Noche: 2732



Cash Three Día: 433

Cash Three Noche: 905



Play Four Día: 0196

Play Four Noche: 7547



Saman Día: 9160



Caribeña Día: 0250

Caribeña Noche: 7823



Motilon Tarde: 6699

Motilon Noche: 7854



Antioqueñita Día: 1008

Antioqueñita Tarde: 0091



WIN 4: 4714



Evening: 9824



(Nota relacionada: Las mejores recetas rápidas de Tulio Recomienda para el toque de queda)



Tendencias EL TIEMPO