Ganó 55 millones de dólares en lotería y lo ha ocultado por 10 años

Seguramente, se presentan muy pocos casos de personas que se ganen la lotería y no le cuenten a nadie, pero aún más raro es que la afortunada o el afortunado guarde el secreto por una década y ni siquiera se lo diga a sus familiares.



Aunque parezca de película, esta situación se presentó y recientemente se conoció la historia de este inusual caso.



Según el medio español ‘La Vanguardia’, el protagonista de este suceso es un hombre estadounidense que ganó 55 millones de dólares (más de 211 billones de pesos) en un juego de azar y tomó la decisión de no decirle a sus padres ni a su hermana, pues temía que esta última lo obligara a donar parte del premio a una entidad religiosa que es de su propiedad.

Pero eso no todo, pues el sujeto, de quien no se conoce su identidad, recientemente mandó una carta al medio estadounidense ‘MarketWatch’ para revelar más detalles del hecho, el cual mantuvo en secreto durante una década.



“Hace unos 10 años compré un tiquete de lotería y gané alrededor de 55 millones de dólares. Jamás le conté a mis padres y tampoco a mi hermana, quien me hubiera pedido que donara una parte del dinero”.

El sujeto, de quien no se conoce su identidad, tomó la decisión de no contarle a nadie que ganó la lotería. Foto: iStock

El hombre, oriundo del estado de California, reveló que tampoco le dijo a otros familiares y amigos porque le habrían pedido dinero prestado y él no se siente cómodo con ese tipo de tratos.



Por otro lado, admitió que mantuvo un perfil bajo tras ganar la lotería y no realizó ninguna compra extravagante.

En total, el hombre ganó 55 millones de dólares. Foto: iStock

“Mantuve un perfil bajo. Compré un carro nuevo y una casa”, escribió el individuo en su escrito.



Actualmente, el hombre dice tener una vida tranquila y también dio otras explicaciones del porqué no confía en su hermana.



“Ahora tengo 67 años y vivo una vida tranquila y confortable. No tengo hijos y mis padres ya fallecieron (...) Desde hace más de 10 años que no hablo con mi hermana. No quise darle dinero porque no me cae bien su esposo y, además, ella trató de hacerle cosas terribles a nuestros padres”. concluyó el sujeto.



Probablemente, este ciudadano estadounidense pase el resto de sus días bajo el anonimato.



Y usted, ¿Habría hecho lo mismo?

