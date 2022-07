Ni la fama ni las responsabilidades que vienen con esta son para todo el mundo. Muchos reconocidos actores la han dejado después de su punto más alto de reconocimiento debido a diferentes motivos, desde religiosos hasta de salud mental.

Sin embargo, Matthew Fox, uno de los más reconocidos galanes de los inicios de los 2000, tenía uno muy particular que explica el porqué de su desaparición de las pantallas.

El ascenso a la fama de Fox

Fox nació en Pensilvania, Estados Unidos, en 1966. Durante su infancia no mostró una gran inclinación por las artes escénicas, por lo que decidió estudiar Economía, de la cual se graduó en 1989.



Sin embargo, su carrera tomó un giro y comenzó a ser parte de unas pequeñas campañas de modelaje que, eventualmente, lo llevaron a realizar comerciales para televisión, en donde se dio cuenta de lo que realmente quería hacer en su vida.



Debido a esto, Fox decidió retomar las clases, pero ahora enfocado en la actuación en ‘New York Film Academy’.

Matthew Fox

A partir de allí, su futuro comenzó a llenarse de oportunidades en la industria de Hollywood y, además, conseguir una fanaticada inmensa, mayormente construida por mujeres, que incluso lo llevaron a que fuera considerado para la lista de “las personas más hermosas del mundo”, de la revista ‘People’.



Fox participó en varios proyectos como ‘Cinco en familia’, una de las series dramáticas más conocidas del final de los 90 y películas como ‘En el punto de mira’. Sin embargo, el papel que lo posicionó como una de las estrellas revelación de Hollywood llegó en el 2004.

Jack Shepard en ‘Lost’

La serie ‘Lost’, o ‘Perdidos’, como fue conocida en Latinoamérica, se estrenó en septiembre del 2004. Allí se contaba la historia de un grupo de jóvenes que iban en un vuelo comercial cuando el avión cae y ellos despiertan en una isla desierta.



Fox interpretó a Jack Shepard, uno de los protagonistas. Ese personaje lo acompañó por seis años, hasta el final de la serie. Su carrera en ese momento parecía que sólo continuaría en ascenso.



Sin embargo, solo él sabía que realmente sus horas de fama estaban próximas a terminar.

Esta fue una de las series con mayor éxito durante la época de los 2000. Foto: IMDb

Fox participó en otra película llamada ‘Bone Tomahawk’ en el año 2015 y, después de haber acabado con ese papel, se retiró por completo de la actuación y comenzó a vivir una vida completamente común. Eventualmente, los medios y hasta sus mismos seguidores comenzaron a olvidar de quien habría sido el galán de su época.

El regreso de Matthew Fox

Aunque en su momento no dio explicación sobre el porqué había decidido dejar la actuación, Fox volvió a hablarle a las pantallas después de casi una década de estar alejado de ellas, debido a que también retomó sus proyectos audiovisuales.



En una entrevista con la revista ‘Variety’, el actor comentó que sus motivos fueron más bien personales: “Tenía una especie de lista de deseos en mi mente con cosas que quería conseguir en la industria y, después de hacer ‘Bone Tomahawk’, de alguna manera la completé”.



Además, el actor también señaló que uno de sus objetivos en la lista era hacer una película “western”, es decir, que estuviera ambientada en el viejo oeste estadounidense y, después de haberlo hecho, no consideró que debía seguir en la actuación.

Sin embargo, otro de los motivos que también tenían mucho peso era su familia. Fox llevaba casado con la modelo italiana Margherita Ronchi desde 1992 y, aparentemente, su carrera como actor no le permitía dedicarle el tiempo necesario ni a ella ni a sus hijos.



Además, sentía que esa época era especialmente importante debido a la edad en la que estaban sus hijos, pues creía que le permitiría “volver a conectar con ellos”.



“Había estado centrado en el trabajo algún tiempo y mi mujer se había ocupado de la familia de forma maravillosa, pero era el momento de estar en casa, realmente sentí que me retiraba de la industria para trabajar en otros elementos personales para mí, como la música y escribir”, comentó Fox a ‘Variety’.



Sin embargo, después de siete años de ausencia, Fox ha regresado a la pantalla chica con un nuevo proyecto en el que no solo es actor, sino que también es parte del equipo de producción.



Se trata de la serie ‘Last Light’, un thriller apocalíptico. Esta fue la oportunidad que Fox vio para retornar a la actuación como protagonista: “Pensé que tal vez la lista de deseos también incluía producir”, comentó a ‘Variety’.

