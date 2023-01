Los Whittaker son la familia endogámica más conocida y popular de los Estados Unidos, viven en condiciones bastante precarias y un cineasta grabó su vida al natural para convertirlo en un documental. Estos son los secretos de los parientes y algunas de sus curiosidades.

Mark Laita es un productor y fotógrafo estadounidense, creador del documental que recopila diferentes capítulos sobre dicha familia. Aunque no fue fácil llegar a ellos, logró hacerlo y captar su realidad, la condición en la que viven y las maneras en las que se comunican entre ellos.



Según indicó Laita en uno de los capítulos del documental, cuando coincidió con estos parientes, sintió que estaba presenciando una escena de la película ‘Deliverance’, conocida en español como ‘Amarga Pesadilla’, producida y dirigida por John Boorman y protagonizada por Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty y Ronny Cox. El guion fue escrito por Dickey y por Boorman, quien no figuró en los créditos.

Este drama trata de hombres de negocios de Atlanta, Estados Unidos, que emprenden una aventura en canoa por un río en una región rural. Sin embargo, lo que parecía una excursión terminó en una terrible pesadilla cuando discutieron y se separaron en dos grupos. Allí, unos pueblerinos asaltaron y violaron a dos de ellos.



Precisamente, Laita pensó en esa misma escena cuando se encontró y tuvo contacto por primera vez con los Whittaker, ya que todos se abalanzaron hacia él para atacarlo a manera de defensa, sintió vivir una pesadilla, según dijo en ‘The Sun’.

El desafío de Mark Laita para acercarse a los Whittaker

Así como contó Laita en su documental, la primera vez que intentó acercarse a los Whittaker, varios miembros de esta familia lo insultaron, intentaron agredir y evitaban a toda costa que pudiera ingresar a la vivienda de ellos. Esta reacción, de acuerdo a lo contado por el documentalista, fue porque ellos viven alejados de la civilización y se cohíben de conocer el mundo exterior para evitar ser juzgados, burlados y criticados por la sociedad.

La comunicación no fue fácil, uno de los miembros salió corriendo desesperadamanete mientras lanzaba patadas a todo lo que veía. Foto: Youtube: Soft White Underbelly

No obstante, Laita pudo ser escoltado por uno de los oficiales de policía que vive cerca a la vivienda de los Whittaker, en el pueblo rural en West Virginia llamado Odd, Estados Unidos.



“Llegamos a este camino, que se convierte en un camino rural, y llegamos a este tráiler y luego a una pequeña choza al otro lado del camino”, explicó Laita en uno de los capítulos del documental.



Cuando pudo tener contacto con estas personas, pudo fijarse que tenían malformaciones en su rostro, no hablaban alguna lengua clara, sino que, en cambio, se comunicaban con ladridos, aullidos y gritos.



“Un tipo, lo miraba a los ojos o decía algo y simplemente gritaba y salía corriendo, y sus pantalones se le caían hasta los tobillos, salía corriendo y pateaba un bote de basura. Esto sucedía una y otra vez. Estaba fuera de control, la cosa más loca que he visto”, dijo el cineasta en su canal de YouTube.



Después de ser persuasivos, la familia al fin le permitió a Laita tomar fotos, luego de que él se ofreciera a realizar un retrato para que lo colocaran en el ataúd de un ser querido, según indicó el medio ‘Mirror’.

Los Whittaker, la familia más incestuosa de los Estados Unidos

Estas personas residen en Virginia Occidental y, de acuerdo a Laita, no tienen educación y viven bajo absoluta pobreza; con ellos conviven varios perros que tienen como mascotas.



Después de esa primera visita, Laita mantuvo una pertinente comunicación con los Whittaker, que le permitió regresar al lugar en 2020 y grabó una documental llamada ‘Inbred family - The Whittakers’, publicada en su canal de YouTube ‘Soft White Underbelly’.

Luedo de entrar en confianza, los Whittaker trataron de comunicarse con Mark Laita, solo que lo hacían con gritos y chillidos. Foto: Youtube: Soft White Underbelly

En esta cinta se pudo conocer a tres miembros de los Whittaker: Betty, Lorraine y Ray, y su primo, Timmy, quienes, a excepción de Betty, tienen distintas anomalías tanto físicas como mentales.



Aunque Laita intentó descubrir la razón por la cual esta familia padecía de malformaciones y problemas mentales, le fue difícil hallar la respuesta a una pregunta que no lo dejaba tranquilo, según el medio ‘The Sun’.



“No hay forma de que pueda confirmar que los padres de Whittaker estaban relacionados, pero dado que esto sucede en esta parte del país y los Whittaker son el caso más extremo que he visto hasta ahora, apostaría a que la endogamia fue, al menos en parte, responsable de las anomalías mentales y físicas observadas en Lorraine, Freddie, Ray y Timmy”, escribió Laita en un pie de foto de su película.

Actualmente, Mark Laita recoge fondos para ayudar económicamente a la familia Whittaker. Foto: Youtube: Soft White Underbelly

Un año después, en el 2021, Betty le contó al cineasta que sus padres efectivamente estaban relacionados, es decir, eran primos hermanos dobles. Dado esto, “la endogamia fue, al menos en parte, responsable de las anomalías mentales y físicas observadas en Lorraine, Freddie, Ray y Timmy”, resaltó Laita.

KAROL TATIANA RODRÍGUEZ SORACÁ

Redacción EL TIEMPO