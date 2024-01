Los videos más virales de las presentaciones para inscribirse al Desafío 2024

Uno de los programas que más suelen disfrutar los colombianos es 'El Desafío' del Canal Caracol, pues los televidentes se sorprenden con la resistencia de los participantes y también se conmueven con sus historias.



Este reality ha acompañado a varias generaciones y muchos sueñan con participar en la competencia. Recientemente, Caracol anunció que habían abierto inscripciones en su página web y los interesados los debían llenar un formulario, el cual solo estuvo habilitado del 27 de noviembre y hasta el 23 de diciembre.

En caso tal de ser seleccionado y pasar el primer filtro, la persona se podría convertir en uno de los participantes del programa. Aunque el Canal Caracol solo habilitó el formulario para inscribirse, en TikTok se volvió tendencia que las personas suban un video mostrando sus habilidades para participar en el reality.



Sin embargo, en la mayoría de los casos estas grabaciones parecen una parodia de las pruebas que se hacen dentro del programa. En ese sentido, se les puede ver en parques pasando diferentes obstáculos y explicando por qué quieren participar.

Vale la pena recordar, que el Desafío de 2023 tuvo 5 'box diferentes, los cuales se clasificaban por colores: amarillo (para las pruebas terrestres), azul (para las acuáticas), rojo (para las de contacto), arcoíris (para las aéreas) y negro (para los Desafíos a Muerte, donde los sentenciados muestran sus habilidades para no ser sentenciados).



Por esta razón, en la tendencia de TikTok, las personas procuran grabarse corriendo en parques, pasando el pasamanos, saltando en los juegos de las llantas, haciendo equilibrio, entre otros.



Aunque estas grabaciones no van a hacer tenidas en cuenta para participar en el programa, los internautas del todo el país han aprovechado esta oportunidad para hacer sonreír a sus seguidores.



Este año el reality cumple 20 años y en una entrevista con 'El Colombiano' Andrea Serna reveló que la producción quiere que la versión del 2024, sea inspirada en la del 2004, cuando se vio a los equipos de las celebridades, supervivientes y retadores.



“Están muy celosos con la información de qué tipo de participantes vamos a tener, yo he preguntado, no me han querido soltar mucho, la respuesta que me dan es ‘remítete al Desafío de hace 20 años y piensa que nos vamos a inspirar en esa metodología’, así que deduzco que será una mezcla muy importante”, señaló Serna.



La presentadora también dio a conocer que en esta oportunidad también se grabará en Colombia, pero no sabe con exactitud el lugar. Aunque Caracol no ha confirmado el inicio de las grabaciones, hay quienes creen que podría ser a finales de enero y su lanzamiento en televisión sería hasta mayo.

