Los memes más populares de cada mes del 2023: desde Shakira hasta la ‘primera chamba’

Desde que existen las redes sociales, existen los memes, que muchas veces le dan un toque de gracia a los días más grises. Y bien, a propósito de fin de año, traemos un recuento de los memes tendencia de cada mes del 2023.



Enero, el mes interminable

El año empezó con un enero que, para muchos, parecía no terminar nunca, así que empezaron a salir memes en redes sociales que decía, que el 1 de febrero se volvería el 32 de enero, y luego evolucionó a otros días más exagerados, como enero 45, enero 72 y hasta enero 1.000.

Febrero con Shakira y Piqué



Sí, la sesión de Bizarrap con Shakira fue en enero, pero no podíamos dejar este evento fuera de la lista. La ‘tiradera’ que le hizo la barranquillera al exjugador del Barcelona, después de que se revelara su separación porque él le fue infiel, dio como frutos a algunos de los mejores memes del año.

Shakira: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Un Rolex por un Casio"



Yo manejando Twingo con un reloj Casio: pic.twitter.com/R0YIocJ4SL — Danny Hernández 🦴 (@danny8002) January 12, 2023

Mi Twingo cuando pongo la nueva de Shakira. pic.twitter.com/QIrLazmt7b — Alejandro (@diegoalejocm) January 12, 2023

Marzo con 'Speed'

En marzo, se viralizó un clip del streamer IShowSpeed pasando por opciones en un videojuego de Nintendo. La reacción final causó tantas risas que se usó como plantilla para un sinfín de memes. Le dejamos algunos.

Abril…

Para ser completamente honestos, no encontramos un meme específico de este mes. Sí, hubo memes por semana santa y demás, pero ninguno de todo abril. Por ende, trajimos de vuelta uno de los memes más bizarros del año: El 'Let me do it for you’, que buscaba a perros con el hocico muy largo y los imaginaba haciendo hazañas imposibles con su hocico, acompañados de un audio, nada más y nada menos, que de Miss Piggy. Les dejamos un compilado, para evitar confusiones.

Mayo estuvo lleno de días de suerte

Durante este mes, se volvió viral en Tiktok la canción ‘Día de suerte’, de Alejandra Guzmán, que se usó para mostrar situaciones absurdamente ‘románticas’. Les dejamos algunas, para que quede más claro.

Junio, y la queso

Durante el sexto mes del año se volvió viral una expresión que apareció en la telenovela mexicana ‘El Amor Invencible’, con la siguiente conversación:



“- Así soy, y la queso.

-¿La queso?

-La que soporte.”

Desde que se transmitió el capítulo, las redes sociales se inundaron de memes haciendo referencia a la expresión, que solía ir acompañada de un emoji de un queso, para representar situaciones irreverentes.

Julio y la hormiga triste

Estuvo en furor entre julio y junio en redes sociales una hormiga triste con un palo y una bolsa, asemejando al Chavo del 8 cuando lo echan de la vecindad, que representaba situaciones humillantes.

La imagen fue publicada por primera vez por la empresa de fumigadores ‘Zap Pest Control’, que usó a la hormiga desterrada como foto de perfil en Facebook, sin esperarse que la imagen conquistara por completo el mundo de los memes.

Agosto. We live. We love. We lie.

Para complacer a todos los públicos, les traemos el meme más peculiar que produjo agosto: la imagen de un gato/pitufo caminando en una rama mientras suena la canción ‘The Spectre’, de Alan Walker. Así, sin más. No hay remate, no hay chiste elaborado, el meme es la imagen y la canción.



¿Por qué da risa? Descífrelo usted mismo:

Septiembre de la mano de Kevin James

Este mes se popularizó una imagen del actor Kevin James, que parece estar conectada con el sitcom ‘The King of Queens’. En la foto, el actor tiene una expresión, por describirla de alguna forma, ambigua. No se sabe si está incómodo, orgulloso o en medio de un desastre social del que quiere escapar. Lo cierto es que dio lugar a muchos memes.

Octubre de primeras chambas

Un usuario de redes sociales utilizó la Inteligencia Artificial para crear ‘Mi Primera Chamba’, una parodia de la canción ‘Si la calle llama’, de Eladio Carrión y Myke Towers, y fue un éxito.

El audio se volvió viral para mostrar situaciones en que empleados fallaban en tareas de lo que parecía ser su primera ‘chamba’, o su primer trabajo.

Noviembre de Mane Díaz



El 16 de noviembre, la Selección Colombia le ganó 2-1 a la selección de Brasil por primera vez en las eliminatorias del mundial, con dos goles de Luis Díaz. Fue una noche mágica y emocional para todo el país, pues apenas hacía unas horas que ‘Mane’ Díaz, padre de ‘Lucho’, había sido liberado por la guerrilla del ELN.



Sin embargo, la emoción se volvió meme cuando las reacciones de ‘Mane’ Díaz a los goles llegaron a la interminable cocina de chistes de las redes sociales.

Te voy hacer una pregunta y espero que me respondas con la verdad: pic.twitter.com/NqbxJvgD7X — José Pedrozo Campo (@jpedrozoc13) November 17, 2023

Cuando hay que poner pa la otra pic.twitter.com/9DywpsAty5 — Andrés (@asbsdn) November 17, 2023

Diciembre de… ¿Jush Hutcherson?

Como diciembre apenas empieza, y en Colombia no se ha desarrollado un meme lo suficientemente representativo para catalogarlo el ‘meme del mes’, traemos un meme que se popularizó en las últimas semanas en Estados Unidos: un montaje de Josh Hutcherson cantando la canción ‘Whistle’, de Flo Rida.

Es un simple video hecho por sus fanáticos, del actor de ‘Los Juegos del Hambre’ cantando 'Whistle', mientras muchas fotos de él pasan por la pantalla. Eso es, nada más. El chiste es que aparezca inesperadamente al final de un video. Como ya saben que aparecerá, no habrá factor sorpresa, pero les dejamos algunos ejemplos.

Y por último, les dejamos este clásico.

