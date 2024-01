Los últimos atracos por relojes Rolex que han azotado al norte de Bogotá

En las últimas horas, se conoció por medio de las redes sociales la imagen de unos atracadores quienes se movilizaban en moto amenazando con un arma de fuego al conductor de un lujoso Mercedes Benz, que al parecer estaba siendo perseguido sobre la carrera séptima con calle 83, los atracadores buscaban robarle un reloj de la marca Rolex.

En los últimos meses, el robo de relojes de la marca Rolex, ha atormentado a los habitantes de la capital. Las autoridades vienen librando una dura batalla para frenar a las bandas detrás de estos delitos.

La Policía Metropolitana ha asegurado que las bandas de los Rolex están siempre en búsqueda de personas con estos valiosos relojes y se movilizan en el norte de Bogotá. Primero ‘marcan’ a sus poseedores, los siguen y luego dan el golpe, usando la violencia, en los carros donde se movilizan las víctimas o en lugares comerciales.

Los últimos atracos por relojes Rolex que se han registrado en Bogotá

El atracó que se viralizó en las últimas horas, ha puesto sobre la mesa la discusión sobre los robos que se han registrado en los últimos meses, las autoridades le dijeron a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO que tienen identificadas cuatro compraventas en la localidad de Chapinero donde reciben estos artículos robados.



El pasado 21 de noviembre de 2023, se registró un atraco en un reconocido restaurante del norte de Bogotá, específicamente en el barrio El Nogal, pues dos atracadores entraron al lugar y le hurtaron un Rolex a un empresario, que habían estado siguiendo desde Unilago.



Los hechos ocurrieron en la Panadería Masa ubicada en la Calle 82 con Carrera 9, en donde uno de los asaltantes intimidó con un arma de fuego a los comensales y le exigió al empresario que le entregara el reloj.

De igual manera, en julio de 2023, se registró un atraco en el Centro Comercial Atlantis Plaza, al parecer, la víctima fue amenazada por un hombre que le apuntaba con un arma de fuego, y que tenía como principal objetivo hurtarle su reloj Rolex.



“Saliendo del restaurante, dentro del centro comercial, entró una persona con un revólver calibre 38. Desde la puerta hasta donde yo estaba, estamos hablando de unos 20 pasos. Me encañona, le ofrezco el celular, pero él me dice que no, que le entregue el reloj”, dijo la víctima a Noticias Caracol.

