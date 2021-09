Olfateador de axilas y los trabajos más insólitos del mundo

El mundo cambia y con ello las cosas que hacemos. Las nuevas necesidades que van surgiendo con los años han dado origen a una serie de trabajos inusuales e insólitos que antes nadie hubiese imaginado.



Desde abrazadores hasta maniquíes vivos, esta es la lista de los trabajos más insólitos del mundo. ¿Cuál le parece el más ‘extraño’?

Olfateador de axilas

Su trabajo es oler y comprobar la calidad del producto. Foto: iStock

Armpit Sniffer (en inglés) es como se cataloga a las personas que tienen como profesión oler las axilas de otras personas.



Los olfateadores de axilas trabajan para empresas que fabrican desodorante y perfumes y su función es garantizar la calidad de los productos en esta zona del cuerpo.



Según el canal de noticias ‘News 18’, las personas que se dedican a este trabajo llegan a oler, en promedio, hasta 60 axilas por hora.



Pero este trabajo no solo implica oler, sino también investigar y experimentar para saber si los productos están funcionando correctamente o, de lo contrario, manifestar que no hay garantías en la calidad.

Bloqueador de matrículas de automóviles

Operan como 'escudos humanos'. Foto: iStock

Los bloqueadores de matrículas son personas contratadas por los propietarios de automóviles con el fin de obstruir las cámaras de tránsito y así evitar ‘a toda costa’ que la placa del carro sea capturada.



Se tiene registro de que este trabajo solo se ha dado en Irán. Surgió justo después de que el gobierno empezara a implementar las reglas de tránsito que permitían que algunos días salieran solo los pares y otros los impares.



El noticiero internacional ‘France 24’ dijo que “más de 4 millones de vehículos circulan por sus calles todos los días; los funcionarios iraníes dicen que eso es seis veces la capacidad de la ciudad”, por lo que se limitó la movilidad.



Ante esto, las personas contrataron ‘escudos humanos’ para realizar infracciones viales sin tener alguna consecuencia o multa.



Se puede decir que es un trabajo sólido, pues varios iraníes ‘se ganan la vida’ trabajando como bloqueadores de matrículas.

Sexadores de pollos

En la industria avícola de la Unión Europea es muy común realizar procedimientos para conocer el sexo del pollito. Foto: AFP

Existen personas que son muy bien remuneradas solo por determinar el sexo de los pollos. Tanto así que esta habilidad es considerada un trabajo formal.



Por más raro que parezca, estas personas están totalmente capacitadas y formadas para saber si un pollo es macho o hembra. Es un trabajo que requiere de mucho cuidado, ya que se realiza en polluelos que acaban de nacer.



Andrew Large, director ejecutivo del Consejo Avícola Británico, le contó a ‘The Times’ que “se necesita mucha habilidad y práctica para usar este método sin dañar a los polluelos, por lo que en su mayoría lo realizan sexadores de pollos capacitados, que a menudo reciben una buena paga por su experiencia”.

Abrazador profesional

Una de sus misiones es hacer sentir bien al cliente, en muchos casos consuelan. Foto: iStock

El abrazador profesional es aquel trabajador que se dedica a contener personas extrañas por unos dólares.



Sin duda representa un reto, pero estas personas lo han vuelto algo cotidiano y ahora cotizan entre 20 a 50 dólares por hora (76 a 191 mil pesos colombianos respectivamente), dependiendo de la experiencia que haya tenido el cliente.



En 2015, Samanta Hess se presentó como abrazadora profesional en el programa ‘America's Got Talent’, lo que llamó la atención de muchos televidentes pues es una labor bastante desconocida.



En la actualidad, es una empresaria estadounidense que creó su negocio llamado ‘Cuddle up to Me’ (abrázame).

Maniquíes vivos

Se quedan quietos por horas. Foto: AFP

Estar inmóvil y en silencio todo el día es lo que los maniquíes vivos están acostumbrados a hacer. Este trabajo en particular puede llegar a ser agobiante.



Sin embargo, es muy bien pago, pues quienes se dedican a esta labor son remunerados con alrededor de 100 dólares la hora, que equivalen a 383.650 pesos colombianos.



Este trabajo se ha vuelto cada vez más popular, especialmente en casas de moda que quieren generar impacto.

Empujador profesional

El metro de Japón supera a diario la capacidad, llegando a cifras realmente desafiantes. Foto: iStock

Todos los días, la capacidad en el metro de Japón es superada hasta en un 200 % , lo que quiere decir que el número de personas que ingresan a diario es el doble de la capacidad para la que fue diseñado este transporte.

Considerando esto, el metro de Tokio contrató personal al que llamó ‘Oshiya’ o ‘empujadores’, encargados, como su nombre lo dice, de empujar personas para que puedan entrar en el transporte y llegar a tiempo a su destino.



Y, por más irónico que parezca, los pasajeros lo agradecen demasiado.

Line / Queue Stander

Los 'Queue Stander’ están dispuestos a durar horas en una fila. Foto: iStock

Sin duda alguna usted ha llegado a esperar por horas en largas filas para hacer trámites en bancos, hospitales o empresas.



Esto es lo que hacen los ‘Queue Stander’, con la diferencia de que ellos son remunerados por su trabajo.



Según el portal ‘Taskrabbit’, contratar uno de estos profesionales es realmente muy fácil. El cliente solo le indica el qué, dónde, cuándo, por qué y cómo, es decir, los detalles de la diligencia que debe hacer.



Las tarifas están alrededor de los 15 dólares la hora (aproximadamente 57 mil pesos).

Pasantes del sueño

El pago será millonario por participar de la pasantía. Foto: iStock

La empresa Wake fit, creadora de innovadores productos para dormir, ha abierto convocatorias para pasantes del sueño.



Según publicó la compañía en su página web, este trabajo consiste en dormir por 9 horas durante 100 noches.



Los pasantes ganarán 1 lakh por hora, es decir unos 1.400 dólares (aproximadamente 4.7 millones de pesos colombianos).

Limpiador de vómitos

Los limpiadores de vómitos están capacitados para el trabajo. Foto: istock

Son los profesionales que se encargan de recoger el vómito de otras personas, haciendo el trabajo que a pocos les gustaría hacer.



Aunque suene asqueroso, estas personas están capacitadas para recogerlo de formas prácticas, evitando ensuciarse.



Según portales especializados, las personas que realizan esta labor son generosamente remuneradas y son empleadas por lo general en parques de diversiones.



Modelo de parte del cuerpo

Las personas suelen modelar sus manos, pies o piernas. Foto: IStock

Estas personas se especializan en modelar alguna parte de su cuerpo, ya sean manos, pies o piernas.



En la mayoría de los casos son empleadas para fotografía de productos de belleza, o en algunas ocasiones para comerciales.



Según el portal ‘Career Trend’, el primer paso para convertirse en un modelo de piezas es decidir si tiene una característica particular en alguna parte del cuerpo.



De acuerdo con Business Insider, estos modelos pueden ganar alrededor de 4.000 dólares en una sesión, es decir, aproximadamente 15 millones de pesos colombianos.



¿Qué le parecen estos empleos? ¿A cuál aplicaría usted?

