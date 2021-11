'Los Simpsons': las ‘predicciones’ más acertadas de la icónica serie

Desde hace varios años, los fanáticos de la popular serie animada ‘Los Simpsons’ han encontrado similitudes entre sus capítulos y la realidad, algunas fueron situaciones graciosas y otras, por desgracia, fueron hechos trágicos.

Acá le comentamos cuales son las ‘predicciones’ más recordadas que han hecho ‘Los Simpson’, por su gran parecido con hechos reales.



(Leer más: 'Los Simpson' se unen a la fiesta del 'Disney+ Day' con un cortometraje).

El atentado a las torres gemelas

Quizás la predicción más famosa es la de la caída de las torres gemelas, en un capítulo de 1993 y otro de 1997. En el primero llamado ‘Marge contra el monorriel’ se puede observar un cuadro en el que hay edificios similares a las torres gemelas con humo a su alrededor, una imagen bastante parecida a la que se observó luego de que las construcciones se incendiaran tras el impacto del primer avión el 11 de septiembre de 2001.



El segundo: ‘La ciudad de Nueva York contra Homero’, deja ver una revista que ‘Lisa’ le muestra a su hermano ‘Bart’ en la que aparece el nombre de Nueva York, en la cual están ubicadas las torres. Además el número nueve (precio de la edición en dólares), junto a las torres, que parecieran mencionar: 9-11 y que forman la fecha en la que ocurrió el atentado cuatro años después.



(Siga leyendo: ¿Lo volvieron a hacer? ‘Los Simpson’ habrían predicho el Meta de Facebook).

Ataque de un tigre a sus domadores

En el episodio ‘Springfield próspero o problemas con el juego’, emitido en 1993, se muestra una parodia de los magos Siegfried y Roy, reconocidos por su show en Las Vegas, en el que presentaban un espectáculo con tigres blancos. En este capítulo se les muestra dando uno de sus famosos eventos, cuando de repente uno de los animales ataca a Roy.



Luego, en octubre del año 2003 este hecho se convertiría en una ‘predicción’, luego de que en medio de la presentación de los ilusionistas uno de los tigres atacara al hombre, causándole graves heridas.



(Lea también: Casino pagará 25 millones por ver Los Simpson y ayudar a 'predecir el 2022’).

Mundial de fútbol en 2014

Muchos fanáticos del programa estadounidense quedaron asombrados, cuando no sólo uno sino varios sucesos ocurridos en el evento deportivo fueron predichos tiempo antes por estos personajes amarillos.



En ‘No tienes que vivir como un árbitro’, emitido en marzo de 2014, tres meses antes de que iniciara esta copa, ‘Los Simpsons’ predijeron la lesión de un futbolista que hacía parodia de Neymar y que tuvo que ser sacado en una camilla, tal como sucedió en la realidad con este jugador.



Además, en esta emisión se muestra a Brasil perder la contienda contra Alemania, que en la vida real ganó 7 - 1, y por otro lado el equipo europeo gana el mundial tal y como había sucedido en ‘Los Simpsons’.

Epidemia de ébola

En un capítulo de la novena temporada, emitido en 1997, la serie habló de una pandemia de ébola por medio de un libro que ‘Marge’ muestra a ‘Bart’ y que titula 'El curioso George y el virus del ébola'. En ese momento, el virus no estaba en la agenda mundial.



17 años después se presentó esa situación en la vida real en África. En ese momento, ‘Los Simpson’ fueron el centro de una discusión, ya que se trató de un acierto mucho más claro.

Viajes al espacio de Richard Branson

La más reciente fue el viaje al espacio del empresario británico Richard Branson, aunque ‘Los Simpsons’ no parodiaron ni mencionaron directamente al hombre en el programa, hay ciertas similitudes físicas entre ambos.



Fue precisamente la compañía del millonario, Virgin Atlantic, la que compartió en redes una imagen del episodio ‘The Burn and The Bees’, de la temporada 20, en la que aparece un astronauta muy parecido a Richard Branson. ¿Coincidencia? En realidad muchos seguidores dicen que ‘Los Simpson’ acertaron de nuevo.

The Simpsons predicted it… 👏 — virginatlantic (@VirginAtlantic) July 13, 2021

La presidencia de Donald Trump

En el año 2000 salió al aire el episodio ‘Bart al futuro’, en el cual se muestra a ‘Lisa’ ser presidenta de Estados Unidos luego del mandato de Donald Trump, quien para ese entonces no tenía pensado entrar a la política y era reconocido por ser empresario.



En este no se le muestra como tal, sino que simplemente es mencionado por los personajes,



Sin embargo, en 2017 el hombre se posicionó como mandatario del país tras ganar las elecciones en 2016, hecho que dejó sorprendidos a todos los fanáticos de la popular serie.

