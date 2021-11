La tragedia detrás de la desaparición de dos personajes de 'Los Simpson'

Si ha detallado minuciosamente las temporadas de ‘Los Simpson’, se habrá dado cuenta de que conforme pasan los capítulos dos personajes dejan de aparecer en la serie. Estos son: El abogado fracasado Lionel Hutz y el galán Troy McClure.



Aunque ambos son figuras totalmente distintas, fueron interpretados por el mismo actor de doblaje hasta su fatídico asesinato en 1998.

Lionel Hutz

Lionel Hutz era el abogado de Springfield Foto: 20th Television

Lionel Hutz es reconocido por los fanáticos de la serie animada como un abogado fallido y frustrado.



De hecho, según un portal especializado, el lugar donde tiene su oficina, lo llamó “I can't believe this is a Law Firm”, que en español significa, “No puedo creer que sea un bufete de abogados”.







El personaje apareció en capítulos como ‘Nuevo niño del vecindario’, ‘El día que murió la violencia’, ‘La elección de Selma’ ‘Sólo se muda dos veces’, entre otros.



La familia Simpson siempre recurre a él cuando se encuentra en apuros. De hecho, los casos que ha ganado el personaje han sido por golpes de suerte y las intervenciones de otros personajes dentro del episodio.

Troy McClure

El estereotípico actor de Hollywood Foto: 20th Century Fox

Por su parte, Troy McClure es un reconocido galán de televisión en la ciudad ficticia de ‘Springfield’, lugar donde también vive la familia protagonista.

Además, fue caracterizado como el perfecto estereotipo de Hollywood: dentro del formato realiza labores como presentador de anuncios y vídeos educativos en la serie.



Este personaje en particular tuvo muy pocas apariciones, entre ellas: ‘El repertorio de refritos de los Simpson’ y ‘El sueño de amor de Selma’.



Los dos memorables papeles fueron interpretados por Phil Hartman.





Pero… ¿Quién era Phil Hartman?

Hartman era un actor y humorista que fue asesinado, a los 49 años de edad, cuando se encontraba dormido en su habitación.



El comediante, oriundo de Canadá, era conocido por su inconfundible talento y figuras como Adam Sandler lo acompañaron en su camino.







Participó como anfitrión en el programa de comedia llamado ‘Saturday Night Live’, el cual cuenta actualmente con 47 temporadas.

Según el portal de noticias ‘El País’, Hartman hacía “comedia de autor, al deconstruir el sueño americano y satirizar su figura más icónica: la del canalla parásito que llega al poder mediante la labia”.



Durante un año de trabajo duro, Phil empezó a ser reconocido en el país. En 1998 hizo parte de la película ‘Pequeños guerreros’.



Lamentablemente, el artista murió un mes antes del tan esperado estreno.

¿Cómo murió Hartman y cómo era la relación con su esposa?

En 1987, Hartman se casó con Brynn Omdahl, una modelo que quería incursionar en la actuación; sueño que, según cuentan los allegados de Hartman, él siempre le ayudó a cumplir.



De hecho, Hartman escribió una serie para que la esposa pudiese protagonizar pero, por cosas del destino, “el proyecto fue cancelado por la cadena antes de grabarse y el actor consiguió su propia telecomedia, ‘Newsradio’ ", publicó el citado portal.







En 1998 ocurrió la noche del fatídico incidente. Brynn había peleado con Hartman y decidió irse a tomar unas copas.



Aunque existían tensiones y discusiones entre la pareja, las personas cercanas coincidían en que ella era una buena madre y tenía una gran relación con Hartman.



Según las declaraciones de su amiga Christine Zander, productora de ‘Cosas de marcianos’, ellas ingirieron alcohol, cocaína y un antidepresivo.

Brynn había estado en rehabilitación a principios de ese año, pero no duró más de cinco días.



En la madrugada, la modelo tomó una pistola y le propinó tres disparos a Hartman mientras se encontraba dormido en su habitación.







Según el diario ‘El País’, “uno fue en el brazo, otro en el cuello y el último en la cabeza”. Cuando la mujer cometió el acto se dirigió a la casa de Ron Douglas, uno de los amigos más cercanos de la pareja.



De momento, Douglas no le creyó la historia a la modelo porque se encontraba borracha.



Sin embargo, se percató de que ella traía consigo un arma de fuego y regresaron a la casa donde se había cometido el homicidio.



Douglas llamó a la Policía y, mientras sacaban a los menores de la casa, Brynn se encerró en el mismo cuarto que su esposo y acabó con su propia vida.

