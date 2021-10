¿Lo volvieron a hacer? ‘Los Simpson’ habrían predicho el Meta de Facebook

La serie estadounidense de ‘Los Simpsons’ no sólo ha marcado la vida de muchas personas alrededor del mundo con su permanencia de más de 30 años en la pantalla, sino además por todas las teorías sobre las supuestas predicciones que ha hecho, con varios años de anterioridad, de muchos de los sucesos que suceden actualmente.

La serie lo volvió a hacer y esta vez con el gigante de las redes sociales Facebook, que ahora pasa a llamarse Meta, según anunció este jueves 28 de octubre Mark Zuckerberg.



Sin embargo, la idea del creador no es simplemente renombrar la empresa sino crear toda una evolución tecnológica que llamó ‘Metaverso’, con el que pretende que la compañía no sea únicamente un paquete de redes sociales y sino que pase a ser toda una experiencia virtual.



Es decir, las redes de Facebook no cambiarán su nombre y continúan llamándose igual, lo que fue rebautizado fue toda la compañía, incluyendo sus esfuerzos tecnológicos en los que va inmerso el ‘Metaverso’, por lo que Meta estará divido en dos grupos, uno de redes sociales y otro de experiencia digital que pretende revolucionar la forma de conectarse con Internet.



Mark Zuckerberg hizo el anuncio del cambio de nombre en el Facebook Connect. Foto: Facebook

“Buena parte de la experiencia del metaverso va a girar en torno a poder teletransportarse de una experiencia a otra”, dijo Zuckerberg cuando anunció el cambio.



Idea que precisamente tiene relación con uno de los capítulos de la familia más famosa de los Estados Unidos, ‘Los Simpson’, pues en un episodio de la temporada 23, que se transmitió en 2011, se puede observar esta idea cercana a la realidad virtual que desea el creador de Facebook.



‘Fiestas de un futuro pasado’ (nombre del episodio), muestra a la familia 30 años en el futuro, con ‘Lisa’ y ‘Bart’ siendo padres e intentando mejorar la relación con sus hijos.

En este, la hija de ‘Lisa’, una joven llamada ‘Zia’, está conectada vía cable a su computadora viviendo una experiencia digital, por lo que su madre decide seguirla, conectándose a otro aparato tecnológico.



Una vez dentro de esta red, los personajes viven una experiencia similar a la 3D y caminan e interactúan dentro del mundo digital, una idea muy cercana a la de Zuckerberg , incluso cuando ‘Lisa’ está caminando dentro de esta realidad virtual puede ver el buscador Google, una página llamada ‘NewTube’, que hace referencia a YouTube, y una red social que le sugiere amigos y le muestra fotos del perfil, tal cual como lo hace Facebook.



Todo parece indicar que, de nuevo, ‘Los Simpsons' se adelantan a su época y muestran eventos que ahora están sucediendo o están cercanos a hacerse realidad.



En esta idea del Metaverso que tiene el magnate, además de utilizar internet como una especie de realidad aumentada, también se podrá utilizar herramientas similares a las criptomonedas, una situación que también evidencia el episodio, pues muestra un lugar de juegos como un casino, que llaman ‘Gambling’.



Estos avances tecnológicos, son incluso parecidos a los que mostraba la serie ‘Futurama’, en la cual era posible interactuar con otras personas vía Internet gracias a los hologramas.Estos famosos dibujos animados, de los mismos creadores de ‘Los Simpson’ también recreaban viajes al espacio, avances que estamos viendo hacerse realidad con las empresas como SpaceX, Virgin Galactic, entre otras, que se están abriendo paso en el turismo espacial.

