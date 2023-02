Las predicciones del horóscopo se han vuelto una consulta diaria para muchas personas que creen en la relación entre la alineación de los astros y los eventos de su vida. Pero, ¿por qué las personas tienden a creer en estas supersticiones? Le contamos.



Una de las explicaciones a este furor por lo místico del horóscopo y sus predicciones tiene que ver con el efecto Forer, un experimento psicológico realizado en la década de los 40 en Estados Unidos.



Según los datos oficiales, este ejercicio fue llevado a cabo por el psicólogo norteamericano Bertram R. Forer, quien puso a prueba a sus alumnos con un test de personalidad en 1948.



Cuando sus estudiantes entregaron la prueba, el profesor les devolvió a cada uno un texto con la misma información organizada en frases genéricas, como "tienes la necesidad de que otros te aprecien y te admiren". Increíblemente, Forer tuvo éxito y la mayoría de personas que tomaron el test se identificaron con los resultados.



Los textos de Forer se basaron en fragmentos de horóscopos en los que se hacían generalizaciones sobre las personas, como "eres x pero a veces eres y", de forma que puede referirse a casi cualquier persona.

De allí nace la efecto Forer, que también se conoce como falacia de validación. La premisa general implica que las personas asumen como ciertas creencias sobre sí mismas que hace otra persona.



Por eso es común que alguien se sienta identificado cuando le hacen una lectura de cartas o café, pues las afirmaciones suelen ser lo suficientemente ambiguas como para encajar en la mayoría de personas.



La psicóloga Laura Portaencasa le dijo a la revista Elle que otro de los factores cruciales en este fenómeno es el sesgo de confirmación, que implica que el consultante con un ligero dolor de cabeza o resfriado que lee en el horóscopo que debe cuidar de su salud validará todo lo demás que diga el texto solo por esta pequeña coincidencia.



De acuerdo con la psicóloga, la búsqueda por tener el control y la razón en los seres humanos hace que se le dé la razón a lo demás, pues es la excusa perfecta.



No existe un riesgo realmente peligroso que se haya observado en el efecto Forer, más allá de gastar mucho dinero en cosas como la astrología, lectura de manos, adivinos y cosas por el estilo.

Sin embargo, los expertos afirman que es importante no intentar tomar decisiones basándose en estas generalidades que hacen que las personas se sientan identificadas, pues no se trata de que los factores externos controlen el flujo de la vida, sino de construir las herramientas y los recursos para afrontar los retos del día a día.



No obstante, no es necesario ver en estas prácticas un mal que deba erradicarse, pues en muchas ocasiones pueden servir como "inspiración" u otro punto de vista que ayude a complementar una situación que se vive.

