Los sentidos mensajes de los famosos por el fallecimiento de Ángelo, hijo de Luly Bossa

Tras la lamentable noticia del fallecimiento del Ángelo, el hijo de Luly Bossa, varias figuras de la farándula demostraron su apoyo en las redes sociales y resaltaron la dedicada labor de madre de la actriz.

Maleja Restrepo, Greeicy Rendón y Valerie Domínguez fueron algunas de las figuras que se pronunciaron en los comentarios del video en el que Luly Bossa confirmó la muerte.

"Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda", dijo en el video.

Los mensajes de condolencias

Los primeros en pronunciarse fueron la pareja de esposos Maleja Restrepo y Sebastián 'Tatán' Mejía.

"Oraremos por ti. Eres una madre impresionante. Cuenta con nosotros", escribió Maleja Restrepo.

Eres una mujer admirable, mucha fuerza

Y Sebastián 'Tatán' Mejía, hizo referencia a la ayuda solicitada por la actriz: "Ya mismo".

La también creadora de contenido Luisa Fernanda W le escribió: "Eres una mujer admirable, mucha fuerza!! Siempre de la mano de Dios".

Mensajes de condolencias de Maleja Restrepo Foto:Instagram Compartir

Las reconocidas presentadoras, Paola Turbay y Cristina Hurtado, mandaron mensajes de apoyo y resaltaron su labor de madre.

Fuerza mi Luly. Ángelo no habría podido tener una mamá más dedicada y entregada.

"Fuerza mi Luly. Ángelo no habría podido tener una mamá más dedicada y entregada. La relación de ustedes está llena de ejemplos y aprendizajes. Buen viaje Ángelo!! Y gracias por tanta belleza!", escribió.

Cristina Hurtado le dijo: "¡Mucha fuerza! Eres una mujer ejemplar! Dios está contigo siempre! Cuéntanos cómo te podemos ayudar? Cuenta con nosotros!".

Condolencias de Paola Turbay y Cristina Hurtado Foto:Instagram Compartir

Las actrices Cristina Campuzano, Yaneth Waldman, Danna García, Valerie Domínguez le mandaron abrazos y palabras de aliento.

"Lo siento muchísimo Luly. Estarán en mis oraciones y las de mi familia ti y él", escribió Cristina Campuzano.

Yaneth Waldman resaltó su labor de madre: "Mi Luly lo siento tanto tanto 🙏🏻😭😭 cuenta conmigo. Fuiste la mejor mamá del planeta, siempre te lo dije y el será tu Ángelo por siempre. Ya mismo busco la cuenta para ayudar"

"Luly te abrazo fuerte. No tengo palabras .. Te abrazo y acompaño en mis oraciones", fue el mensaje de Danna García.

La actriz y modelo Valerie Domínguez escribió: "Fuerza Mama Bella!!. Eres demasiado!!! Que gran ejemplo! Cuenta con nosotros!"

Condolencias de las actrices Foto:Instagram Compartir

A los pronunciamientos también se sumaron la cantante Greeicy, el actor Jorge Cárdenas y el diseñador Darío Valencia.

"Lo siento mucho mi Luly, se la clase de madre que fuiste con Ángelo y ejemplo para muchas te amo y te acompaño en la distancia con este dolor que estás sintiendo", le dijo Darío Valencia.

La cantante Greeicy Rendón, quien también es madre, le manifestó su admiración: "Una madre ejemplar, única. Una madre que inspira, una madre que dio más que su 100%. Gracias por a través de tu relación con el enseñarnos tanto. Te abrazamos el alma hoy. Te admiramos y te respetamos. Cuenta con todos nosotros2.

Y, por último, el actor Jorge Cárdenas le dejó sus condolencias: "Luly, que dolor tan grande. Dios lo tiene en su gloria".

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias