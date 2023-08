En distintos rincones del mundo, existen lugares donde las personas no solo viven más años, sino que también gozan de una excelente salud y condiciones cognitivas. Estas áreas, denominadas 'zonas azules', han sido objeto de estudio para descubrir los factores que contribuyen a esta notable longevidad.



Las cinco zonas azules identificadas hasta el momento son: Barbaglia en Cerdeña, Loma Linda en California, Nicoya en Costa Rica, Okinawa en Japón e Icaria en Grecia. En estos lugares, es común que sus habitantes vivan más de 90 años, y muchos incluso superan el siglo de vida con una calidad de vida envidiable.



Los nueve 'poderes' de las zonas azules



“La alimentación basada en plantas, beber vino a las cinco, la tribu correcta, el círculo de amigos, pertenecer, el movimiento natural, reducción del estrés, la regla del 80 por ciento y vivir con un propósito, son las características comunes de estas zonas azules”, señala Luis Aguilar Allen, médico costarricense y presidente de CALM, en diálogo con La Nación.

La longevidad en estas zonas azules se relaciona directamente con los hábitos y el estilo de vida. Foto: iStock



1. Alimentación basada en plantas: predominio de vegetales, frutas, semillas y legumbres en la dieta, con un consumo limitado de carne.



2. Vino a las cinco: un momento diario de socialización acompañado de alimentos saludables y vino rico en flavonoides.



3. La tribu correcta: rodearse de personas con estilos de vida saludables.



“Algunos comportamientos pueden ser contagiosos como un virus, por ejemplo, un estudio realizado por Nicholas Christakis y James Fowler -publicado en el New England Journal of Medicine en 2007- demuestra cómo al acercarse a personas que tienen malas costumbres alimenticias, las personas empiezan a seguir ese tipo de comportamientos”, sostiene Aguilar Allen para el medio citado anteriormente.



4. Círculo de amigos: grupos de apoyo mutuo que se comprometen a cuidarse durante toda la vida.



5. Pertenecer: ser parte de una comunidad espiritual o religiosa. “No importa si sos católico, cristiano o si practicas el Islam, está comprobado científicamente que el mero hecho de compartir en grupo, de tener una creencia y de pertenecer, genera bienestar”, señala el experto.



6. Movimiento natural: la actividad física es parte integral de la vida cotidiana, al igual que la exposición solar natural.



7. Reducción del estrés: vivir a un ritmo más pausado y relajado es una tendencia de estas comunidades.



8. 'Hara hachi bu': comer hasta sentirse 80 por ciento lleno, siguiendo el consejo del pensador Confucio. Invita a alimentarse de manera moderada.



9 Vivir con un propósito: tener una razón clara y significativa para vivir.



Según María de los Ángeles Sánchez Calvin, especialista en nutrición, la longevidad en estas zonas se relaciona directamente con los hábitos y el estilo de vida. La alimentación natural y el respeto por el ritmo circadiano del cuerpo son esenciales. Además, la reducción del estrés juega un papel crucial en la salud y bienestar de estas comunidades.



“No es novedad que vivimos corriendo y el estrés es el principio silencioso de muchas enfermedades. Los que nos dedicamos a estrés sabemos que disminuirlo cambiará sustancialmente la calidad de vida de nuestros pacientes. Enseñarles a saber decir que no, vivir en el momento presente, aprender a parar y meditar, disminuir los pensamientos distorsionados, son muchas de las herramientas que utilizamos para acompañarlos en estos cambios de hábitos para siempre”, advierte la experta a La Nación.

Las 'zonas azules' invierten tiempo en ejercicio y generan un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Foto: iStock

Creando nuestras propias zonas azules



Aunque la genética puede influir en la longevidad, el estilo de vida y las decisiones diarias tienen un impacto mucho mayor, de acuerdo con Sánchez.



Es posible replicar las prácticas de las zonas azules en nuestras propias comunidades, adoptando hábitos saludables, practicando el 'mindful eating', y priorizando el movimiento y la realización personal.

“También hay que poner el foco en nuestra alma: nutrirnos de ayudar a otros, sustituir lo individual para socializar y colaborar en comunidad. Y animarnos a aprender nuevas maneras de escuchar a nuestros cuerpos, sin tanto juicio ni mandatos sociales, nos dará la libertad de crear nuestra mejor calidad de vida”, concluye la especialista en nutrición.

