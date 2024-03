Esto hacen las parejas sanas para que su relación dure toda la vida, según la ciencia

En la búsqueda constante de entender cómo hacer que el amor perdure, la ciencia ha arrojado luz sobre los comportamientos y características que comparten las parejas que logran mantener una relación exitosa y duradera.

A través de estudios y análisis profundos, investigadores han identificado los pilares sobre los cuales se construyen estas relaciones inquebrantables.

Históricamente, el matrimonio se veía más como un contrato social que como un lazo de amor. Sin embargo, en tiempos recientes, la percepción ha cambiado drásticamente, situando la pasión y el amor genuino en el centro de la relación de pareja. Esta evolución en la comprensión de las relaciones íntimas ha llevado a preguntarse: ¿qué hace que algunas parejas duren toda la vida?

Según los psicólogos John y Julie Gottman, quienes entrevistaron a más de 3.000 parejas y siguieron a algunas durante dos décadas, la respuesta no reside en una fórmula mágica, sino en prácticas y valores compartidos que fortalecen el vínculo amoroso. Sus hallazgos revelan que las parejas que disfrutan de una relación duradera y saludable comparten varias características clave:

Reír juntos: la capacidad de encontrar humor y alegría en la compañía mutua es esencial.

la capacidad de encontrar humor y alegría en la compañía mutua es esencial. Compartir valores e intereses: tener un terreno común en lo que se valora y disfruta fortalece la conexión.

tener un terreno común en lo que se valora y disfruta fortalece la conexión. Ser los mejores amigos: la amistad proporciona un sólido cimiento sobre el que se construye el amor romántico.

la amistad proporciona un sólido cimiento sobre el que se construye el amor romántico. Ser cuidados y sentirse apoyados: sentir que la pareja está ahí, tanto en los buenos como en los malos momentos, es crucial.

sentir que la pareja está ahí, tanto en los buenos como en los malos momentos, es crucial. Sentirse seguros: la seguridad emocional es fundamental para el desarrollo de una relación profunda y significativa.

Contrario a la creencia popular, un estudio publicado en la revista 'Society for Personality and Social Psychology' sugiere que la frecuencia de los encuentros íntimos no es tan determinante como se pensaba. Aunque el contacto físico es importante, hacer el amor una vez por semana parece ser suficiente para mantener una relación satisfecha y funcional.

En conclusión, las parejas que logran superar la prueba del tiempo se enfocan menos en encontrar una receta mágica y más en cultivar una relación basada en la amistad, el respeto mutuo, y el amor verdadero. Estos elementos, según la ciencia, son los verdaderos secretos para una vida juntos, feliz y saludable.

