Los reyes del K-Pop llegan a Amazon Prime con un documental

Amazon Prime Video emocionó a los seguidores de BTS al anunciar el lanzamiento de 'BTS: Yet to Come', una película documental del icónico grupo.



Este largometraje es un regalo para los fanáticos de la banda, ofreciendo la oportunidad de revivir los momentos más icónicos y disfrutar de un concierto especial diseñado para la gran pantalla.

Con una duración de 110 minutos, la película captura un 'show' que tuvo lugar en Busan antes de la pausa de dos años que BTS tomó para cumplir con el servicio militar obligatorio.



Lo que hace que 'BTS: Yet to Come' sea aún más emocionante es que proporciona a los espectadores primeros planos inéditos y una perspectiva renovada de todo el concierto de estos talentosos artistas, algo que, sin duda, toda la ARMY estaba esperando con ansias.



40 million album sales and counting. They're not stopping. BTS: Yet to Come premieres November 9. pic.twitter.com/NGVt23oApx — Prime Video (@PrimeVideo) October 25, 2023

Este concierto incluye interpretaciones de los éxitos emblemáticos de BTS, como 'Dynamite', 'Butter' y 'IDOL', además de la primera interpretación en concierto de 'Run BTS' una canción de su último álbum, 'Prueba'.



La película promete brindar una experiencia emocionante y una visión más cercana de la energía y el talento de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

Los fans no tendrán que esperar mucho, ya que 'BTS: Yet to Come' se estrenará en Amazon Prime Video el 9 de noviembre, según anunciaron en las redes sociales de la plataforma con el mensaje: "¡Alisten sus pañuelos! Los chicos están de vuelta", acompañado del póster oficial de la producción.

