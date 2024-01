¿Sofía Vergara quiere casarse de nuevo? Estos son los requisitos que busca en un hombre

Por estos días se está hablando mucho de Sofía Vergara gracias a la producción y actuación protagónica de la serie 'Griselda' que se estrenó el 25 de enero en Netflix.

De la misma manera, su vida sentimental es de interés de sus millones de fanáticos, y más desde que se confirmó que se separó del actor Joe Manganiello.

En una entrevista que la barranquillera le concedió a 'El país', confesó qué llevó a su matrimonio a fracasar: “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre vieja”.



Y agregó: “Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí”.

Cabe destacar que Sofía Vergara tiene un hijo (Manolo), de 32 años, fruto de la relación que tuvo con José Luis González.

Sofía Vergara revela los requisitos para su nueva pareja

Como la promoción de la serie de 'Griselda' sigue vigente, la 'Toti' fue invitada al programa 'El gordo y la flaca' de Univisión para hablar de los retos que se le presentó antes, durante y ahora con el formato audiovisual.



Sin embargo, la ocasión no fue pasada por alto sin que se le preguntara si se casaría de nuevo si llega a aparecer una persona en su vida.

Vergara no dudó en decir: “Claro que sí”, pero aclaró que, por el momento, no, debido a que su separación de Joe Manganiello se dio hace tan solo seis meses.



Por último, la nacida en Barranquilla, Colombia, puso sobre la mesa que su siguiente pareja no debe ser joven, pues su hijo tiene 32 años, y espera que “Sea un cincuentón como ella, trabajadora” y no necesariamente “tiene que ser buen mozo (guapo)”.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

