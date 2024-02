La escena de sexo que fue demasiado lejos y la furia de Sharon Stone

El rodaje de ‘Acosada’ se convirtió en un torbellino de controversias y tensiones que dejó atónito tanto al elenco como al equipo de producción.



La adaptación cinematográfica de la novela de Ira Levin, dirigida por Phillip Noyce y escrita por Joe Eszterhas, prometía ser un thriller erótico impactante, pero las discrepancias y los conflictos entre los protagonistas hicieron que el proyecto se tambaleara desde el principio.

Sharon Stone, conocida por su papel en ‘Bajos Instintos’, aceptó interpretar a 'Carly Norris', una mujer atrapada en un peligroso juego de obsesión y violencia.



Aunque inicialmente se consideraron otros nombres para el papel, finalmente aceptó con la condición de tener control sobre el guion y obtener un porcentaje de las ganancias.

La película fue estrenada en 1993. Foto: Poster oficial película.

Sin embargo, las tensiones en el set no tardaron en aparecer. Desde el primer día de rodaje, las diferencias entre Stone y su coprotagonista William Baldwin fueron evidentes, generando un ambiente tenso y poco productivo.



La falta de química entre ambos actores frustró al productor Robert Evans, quien buscaba mantener el control sobre el proyecto.



“Él era más chico, demasiado ingenuo”, recordó en diálogo con la publicación 'The New Yorker'. “No tenía ni idea de cómo funcionaba un estudio, de cómo operaban esos monstruos; en cambio, yo sí hablaba con ellos, pero ‘Billy’ era como un niño al que habían arrojado a una pileta”, explicó la estrella.



El clima no era el ideal durante esas primeras semanas de rodaje. Foto: Trailer YouTube.

La relación entre los protagonistas de la película

Según relatos del guionista Joe Eszterhas, Stone y Baldwin se enfrentaron constantemente durante el rodaje, con la actriz llegando incluso a morderle la lengua al actor en una escena íntima, aunque ella desmintió esta anécdota de manera jocosa.



La falta de entendimiento entre ambos actores dificultó la filmación, especialmente en las escenas de sexo, en las que ninguno se sentía cómodo con el otro.



“Él no quería hacer nada fuera de lugar y yo quería explicarle cómo funcionaban las cosas, lo invitaba a mi camarín para dialogar sobre determinadas secuencias, pero él no quería”, declaró Stone en una entrevista.

Otros inconvenientes

Pero los problemas no se limitaron al enfrentamiento entre Stone y Baldwin. Tom Berenger, quien interpretaba a otro de los personajes principales, también tuvo sus discrepancias con el director Phillip Noyce, acusándolo de ser "déspota y manipulador", lo que añadió más obstáculos a un rodaje ya de por sí complicado.



Durante una entrevista con ‘We Are Cult’, Phillip Noyce reflexionó sobre los desafíos que enfrentó desde el inicio la producción del largometraje. "Sharon nunca estuvo convencida de participar en el proyecto, temía ser encasillada", explicó el cineasta.



"Y una vez que aceptó, surgieron conflictos con Billy (Baldwin), lo cual es lo último que deseas en una película erótica. La situación llegó a tal punto que Sharon solicitó que sus escenas se rodaran por separado de las de él. No quería ni siquiera verlo", agregó.

Se recortaron muchas escenas para hacerla apta. Foto: Trailer YouTube.

Noyce reconoció que fue difícil transmitir la pasión que requería el guion y admitió que la ambigüedad del final no funcionó como esperaban. "Fue todo lo contrario a lo que logró 'Atracción Fatal', esa sí fue un éxito", concluyó el realizador sobre el accidentado proceso de filmación.



Dos operadores de cámara, Michael A. Benson y Christopher Duddy, fueron enviados a Hawái a filmar material para una escena del film. Mientras realizaban el viaje en helicóptero, este se quedó sin combustible y cayó cerca de una zona volcánica. Los camarógrafos salvaron sus vidas de milagro, pero fueron rescatados dos días después de la caída, por lo que permanecieron en ese lugar extremadamente peligroso sin comida ni agua, a la espera de los rescatistas.

A pesar de superar esta tragedia, los problemas continuaron en la fase de postproducción. La Motion Picture Association of America (MPAA) se mostró inflexible con el contenido de la película, exigiendo numerosos cortes y reshoots para bajar su calificación de NC-17.



Por consiguiente, tanto Noyce como los editores, Richard Francis-Bruce y William Hoy, tuvieron que llevar a cabo 110 cortes, además de reshoots de algunas secuencias, lo que exacerbó las tensiones entre los protagonistas, quienes evitaban encontrarse debido a las fricciones generadas meses atrás.



Posteriormente, durante la fase de promoción, Evans se vio forzado a respaldar la película con tráilers que no reflejaban adecuadamente la temática del filme, siendo demasiado puritanos para capturar la esencia narrativa.



El estreno de ‘Acosada’ en 1993 fue recibido con duras críticas por parte de la prensa, quienes la tacharon de ‘absurda’ y ‘pretenciosa’. Aunque logró un éxito moderado en taquilla, quedó a la sombra de 'Bajos Instintos', otra película protagonizada por Sharon Stone que había generado un gran impacto en la audiencia.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación (GDA), y contó con la revisión de un periodista y un editor.