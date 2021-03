A punta de aguapanela derrotamos al mejor ciclista del mundo 

Ni los equipos oponentes, ni los medios de comunicación imaginaron que esos deportistas que llegaron desde la tierra donde se entrena con aguapanela tenían lo suficiente para sorprender y demostrar que sí era posible que un equipo de aficionados colombianos venciera a los legendarios Greg LeMond y Bernard Hinault; lo que en la actualidad equivaldría a que deportistas de un equipo pequeño por pura casualidad terminaran compitiendo en Europa y arrebatándole un triunfo a Chris Froome o Tom Dumoulin.

Aún recuerdo la mezcla de emociones que vivimos en esa Dauphiné liberé (actual Critérium du Dauphiné) de 1984, ese año llegué a tierras europeas siendo el director técnico del equipo de Leche La Gran Vía. Juntos tuvimos que enfrentarnos a un ambiente en el que nos veían como "simples colombianos aprendices" porque mientras todos iban con sus patrocinios y lo mejor en indumentaria, nosotros solo llevábamos las ganas de competir y el reto de demostrar el talento que había (y sigue habiendo) en nuestro país.



Todo en esta historia parecía sacado de una ficción, cómo era posible que yo, un boyacense que llegó con su familia a Bogotá en los años cincuenta -víctima de la violencia- terminara en Europa coordinando a seis ciclistas que dejaron con la boca abierta al mundo entero obteniendo el triunfo en una carrera que hasta hoy sigue siendo un hito histórico en el que "una pulga aplastó a un elefante", analogía con la que en su momento un medio internacional describió el triunfo que tuvimos.

De 'todero' a director técnico

Foto: Archivo particular

Nací en Socatá, Boyacá, en 1940, pero llegué a la capital junto a mi familia desplazados por el conflicto que era protagonizado por los chulabitas. Desde que pisé Bogotá amé el ciclismo. A ese deporte le debo muchas cosas, entre esas conocer el amor, pues cuando compré mi primera bicicleta conocí a mi esposa, ya que su hermano tenía un taller y como mi papá me regañaba cuando montaba, yo se la dejaba a guardar.



A mis 15 años empecé a trabajar en una agencia de trasteos que quedaba en Los Mártires, pero seguía obsesionado con los deportes. Por eso, años después, con mi hermano Constantino Ravelo fundamos un taller de bicicletas, eso nos abrió las puertas para ser mecánicos en algunas vueltas a Colombia.



Más o menos en el año 60 llegó al país un equipo español que estaba buscando a alguien que hiciera las veces de mecánico. Decían que no podía ser cualquiera, pues estaba integrado por Julio Jiménez, quien ya se había ganado un Tour de Francia.



Por cosas de la vida terminé acompañándolos y nos fue tan bien que me motivé a empezar a hacer cursos para tratar de profesionalizarme. Al tiempo, empecé a montar en bicicleta con mi amigo Gustavo Rincón, quien en esa época hizo un club de ciclismo en honor a Carlos Arturo Rueda C., un periodista muy famoso oriundo de Costa Rica.



Cuando en ese país supieron que existía ese lugar, nos invitaron a ver cómo se vivía el ciclismo allá. Ellos tenía deportistas, pero no técnico y como yo entendía empíricamente del tema, me propusieron irme para allá en el año 69.

Ese viaje fue victoria tras victoria, nos sentíamos dioses. Tras los resultados, me propusieron irme del todo, me daban carro, apartamento y me pagaban mil dólares mensuales, pero no acepté. Mi deseo era seguir en Colombia.



Fueron buenos años, con el equipo ganamos cuatro vueltas a Costa Rica, una carrera en Venezuela, fui diez veces a Estados Unidos al Tour de Donald Trump, conocí España y en el 82 fui al tour de LAvenir, allá ganamos una etapa con Lucho Herrera y quedamos terceros.



Sin planearlo mi vida empezó a girar alrededor del ciclismo: obtuve mi carnet internacional de la UCI, hice varios cursos, trabajé en Costa Rica, estuve corriendo en Venezuela y apoyé durante 20 años el equipo de la emblemática Ferretería Reina. Luego trabajé con los equipos de Postobón, Varta, Café de Colombia y con Kelme durante unos 6 años.

Un oportunidad de 'papayazo'

Bogotá, Colombia

Mayo de 1984



Cuando regresé a mi casa de una vuelta a Colombia en el año de 1984, en horas de la noche, llegó un carro donde venía Miguel Ángel Bermudez y Mauricio Vargas, en ese entonces el presidente y el secretario de la Federación de Ciclismo. Me preguntaron que si quería ir a Francia a correr con el equipo y acepté sin dudar, creyendo que se trataba de algo pequeño, de lo que en Colombia se conoce como una 'clásica dominguera'.



El equipo estaba integrado por ciclistas como Martín Ramírez, Reinel Montoya, Alirio Chizabas, Armando Aristizábal, Pablo Wilches y Francisco ´Pacho' Rodríguez. Era irónico, íbamos representando al país, pero no teníamos ni una camiseta que lo dijera.

Foto: Archivo particular

Martín y Pablo viajaron primero, dos días adelante. Como no teníamos pasaporte ni ningún documento para ir, Miguel Ángel Bermudez se comunicó con la embajada de Francia y me tocó estar allá a las siete de la mañana para ir por las visas de todos. De ahí corrí a entregarle los papeles a Martín y a Pablo, pues me estaban esperando en el aeropuerto.

Incertidumbre europea

Europa, Francia (1984)



Llegamos a París y nos enviaron en una avioneta a un pueblito cerca de Lyon. No teníamos nada, estábamos sin uniformes, sin bicicletas. A duras penas teníamos las zapatillas, porque es algo muy personal. En esas condiciones no podíamos ni entrenar, entonces conseguí prestadas las bicicletas ‘turismeras’ de los empleados del hotel.



Los muchachos salieron a entrenar y como en esa época se incendió una discoteca por el sector, los chicos decidieron pedalear hasta allá para mirar qué había pasado. Salieron a eso de las 8 a.m. y era las 4 y no sabía nada de ellos. Empezaba a preocuparme. Cuando por fin llegaron, casualmente nos dieron la directriz de que nos fuéramos en unos taxis a Lyon. La aventura hasta ahora empezaba.

Como si se tratara de David y Goliat

Villeurbanne, Lyon: Dauphiné liberé

28 de mayo de 1984



La imagen era casi un sueño, a donde mirábamos había lujo. Por un lado el carro de la Teka, al otro el de La Vie Claire Veíamos todo ese montaje y no entendíamos qué hacía ahí un equipito como el de nosotros ante los grandes del ciclismo: Bernard Hinault, Niki Rüttimann y Greg LeMond.



De pronto vimos un rostro conocido, el de 'Patrocinio' que iba con un equipo de la Teka, donde estaba 'Condorito Corredor'. Subimos al cuarto piso del hotel y nos dimos cuenta que hasta ese momento no habíamos estado inscritos en la carrera y por eso nos mandaban a otras partes y no al lugar donde estaban el resto de los competidores.

La noche anterior, ya inscritos, tuvimos un primer golpe de suerte, la Mavic nos patrocinó y nos dieron las bicicletas y los uniformes. El equipo estaba listo y yo iba de 'todero', era el mecánico, masajista, entrenador, médico, de cocinero... No importaban las condiciones, íbamos a intentarlo.



Como solo teníamos un uniforme para cada ciclista. Todos los días de carrera los muchachos debían llegar de competir a lavar su ropa. De hecho, como era época de lluvia, tenían que secarlo con la toalla para tenerlo listo antes de cada jornada.

Foto: Archivo particular

¡A competir se dijo!

Mayo de 1984

Villeurbanne, Francia



El primer día de competencia llovió muy fuerte. Era un circuito en la mañana, recuerdo que Martín, Pacho y Pablo me dijeron: "si por la tarde es lo mismo, nos retiramos todos". Afortunadamente hizo buen clima y logramos empezar a acoplarnos.



Como no sabía el idioma, el periodista Héctor Urrego me ayudaba haciendo las veces de intérprete. La gente no nos puso mucho cuidado hasta que Pacho Rodríguez ganó la etapa que iba de Mâcon a Saint-Julien-en-Genevois. Todos quedaron asombrados y Bernard Hinault empezó a poner a su equipo a trabajar en contra de nosotros.



Poco a poco la moral empezó a subir, mi gente estaba fuerte y nos obsesionamos con lograr algo. Pacho era líder, pero como a la quinta etapa le dio un fuerte dolor de rodillas.



Recuerdo que en horas de la madrugado me golpeó a la puerta y me dijo: "Ravelito, ¿qué hago que no puedo dormir del dolor?". No conocíamos a nadie, así que no había nada qué hacer, tener paciencia y pedir ayuda a Dios. Al otro día, en la siguiente etapa no logró recuperarse y se retiró.



Ese día empezó una tormenta de nieve y como Pacho se quedó de salida, Bernard Hinault aprovechó para atacar. Estaba difícil, así que la estrategia fue decirle a Martín Ramírez que cuidara mucho a Greg LeMond para que por lo menos mantuviéramos el segundo puesto.



En plena subida no se reconocía a nadie, se pusieron chaquetas y chubasqueros y no se veía nada. Bernard Hinault nos llevaba cinco minutos (recuerdo que él tenía el número 81). Yo manejaba el carro, como no sabía francés no entendía nada de lo que me decían por el radio tour: oía algo que como "la Colombí", algo del técnico y como que parara. Opté por responder al juez una y otra vez: "me no comprender nada" y seguía. En medio del agite pasamos una bicicleta que tenía el 81, pero pensamos que Bernard Hinault había cambiado de bicicleta con su compañero Rüttimann, que él iba adelante.



Terminamos con pocas expectativas y salimos hacia una estación de sky vueltos nada. De ahí fuimos a un hotel que quedaba como a 30 millas, nos metieron en un sótano y preparamos aguapanela para soportar el clima.



Media hora después llegó Héctor Urrego y nos felicitó, dijo que éramos líderes. Nos llenamos de alegría y salimos corriendo para alcanzar a llegar al lugar donde sería la otra etapa. Empecé a buscar el carro y no lo reconocí porque todos estaban llenos de nieve, así que ante la premura nos fuimos en bus hasta el hotel.

El equipo de Colombia, ¿ganó?

Cuando llegó el momento de la contrareloj, de mi equipo solo quedaban dos ciclistas, los otros se habían retirado. Necesitábamos medidas extremas, entonces los puse a cronometrar: 8 kilómetros subiendo, ocho bajando y ocho de plano, pero ganar era complicado porque precisamente Hinault llevaba cinco tours de Francia siendo el mejor en contrareloj.



Ese día fue una sucesión de hechos inesperados. Radio tour se equivocó en su reporte y nos dijo que íbamos perdiendo. Luego de hacer los 8 kilómetros subiendo (hagan de cuenta el equivalente a subir a patios) comenzamos la bajada y en una semicurva Martín se salió. Yo no sabía por qué, me afané. Afortunadamente no pasó nada. Ni siquiera se pinchó. Y volvió a tomar la pista.

Recuerdos junto a la madre Teresa de Calcuta. Foto: Cortesía Marcos Ravelo



Faltaban como 200 metros y el juez me dijo algo que no entendí y me dio golpesitos en la espada. Entre un montón de palabras que no conocía me dio a entender que ganamos y me enloquecí, dejé el carro botado salí corriendo a abrazar a Martín y confirmar la noticia.



En esas me crucé con Edwin Durán, que estaba transmitiendo la competencia por teléfono y me dice: "Ravelito, venga que el Presidente lo quiere saludar". Llegué a pensar que era una broma y le contesté: "No será el Hugo Patiño, no". Cuando constaté que era la voz del Presidente empezó la celebración: ¡El mejor ciclista del mejor equipo, a ese le ganamos!



En la noche de la premiación los ojos se nos llenaron lágrimas al oír el himno nacional, con cada nota recordaba el camino que recorrimos con mi familia para que yo estuviese ahí (aún salir corriendo de nuestra tierra para salvar nuestra vida) y el orgullo de nacer en Colombia.

Ola de recibimientos

Esa noche dormimos muy poco, como tres horas, pues nos dijeron que teníamos que estar muy temprano en la estación del tren porque íbamos para París. Estábamos como a 300 kilómetros. Al llegar allá nos contaron que no podíamos regresar hasta que llegara el Jumbo para traernos. Eso se demoraba unos ocho días.



Nos mandaron a comprar uniformes para el equipo, recuerdo que fuimos cerca al Teatro Ópera a buscar en el comercio de la zona y encontramos ropa para todos menos para mí por la estatura, los tallajes en ese continente eran gigantes.



En esas a Martín se le ocurrió ir a un almacén de niños y ahí encontramos mi vestuario. Nos sentíamos como una celebridad, salíamos del hotel a caminar y la gente nos señalaba, todos seguían asombrados de que un equipo colombiano como el nuestro les hubiera ganado.

Foto: Archivo particular

Cuando llegamos al país, desde el aeropuerto veíamos a la gente alegre esperándonos. Fueron como siete horas de desfile por toda Bogotá recibiendo el cariño de los colombianos.



Nos volvimos famosos de la nada, nos conocían, nos invitaban a los estadios a hacer saques de honor, hasta un loro me regalaron. Estuvimos con el presidente, Belisario Betancur, en el San Carlos y con el alcalde, que nos ofreció una casa que jamás recibimos, pese a eso la sensación de ver cómo valoraron ese triunfo nos llenó de alegría.



En mi caso, creo que el ciclismo ha sido de lo mejor que me ha pasado, me salvó la vida y me ha llevado mas allá de lo que imaginé. A este deporte le debo el conocer México, Acapulco; Venezuela, Costa Rica, Panamá, Chile, Argentina, Estados Unidos, Francia, España, Suiza, Italia y Hawái.



Sin él jamás habría estrechado la mano de personas admirables como la Madre Teresa o el doctor Barman, quien hizo el primer trasplante de corazón. No habría podido conocer artistas como el Puma; o conocido a controversiales personajes como Donald Trump, en Atlanta.



Lejos de buscar el aplauso, recordar este momento me lleva a pensar en lo importante de seguir apoyando a nuestros deportistas. Así como la fundamental de que aquellos jóvenes talento se pongan por meta jamás olvidarse de dónde salieron, sus primeros padrinos y esos inicios pequeños que pueden convertirse en algo glorioso.



*MARCOS RAVELO



*Este texto contó con la edición y escritura periodística de DIANA MILENA RAVELO MÉNDEZ.