Los escándalos de los hijos ‘problema’ del mundo de Hollywood

Charlie Sheen, el hijo del actor Martin Sheen, ha sido mundialmente reconocido por su papel en varias películas y en la serie de televisión 'Two and a half men'.



A lo largo de su carrera, Sheen ha sido el blanco de muchas críticas por su conducta. Fue acusado de violencia doméstica por una expareja. Igualmente, fue detenido en varias ocasiones por consumo de drogas. Incluso, su polémica salida de 'Two and a half men' es vinculada con el abuso de sustancias y la violencia contra las personas en el set.