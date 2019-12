Keanu Reeves, Juanpis González y los personajes virales del 2019

EL TIEMPO

La expectativa estaba desde hace años. Pero en mayo de este año llegó el día de la emisión del último capítulo de la serie más vista en la historia de la televisión y de los canales de streaming. 'Game of Thrones' se despidió de su audiencia y cerró un capítulo dorado de las series de televisión. No hay dudas de que su nombre, su trama y sus fanáticos se tomaron el mundo de las redes sociales. Más allá de que varias personas no la vieron y muchos otros criticaron el capítulo final de la historia, 'Game of Thrones' es, sin dudas, la Serie Viral del 2019.