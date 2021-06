Elenco de 'Los pequeños gigantes' se reencuentra después de 35 años

El pasado 2 de junio sucedió uno de los reencuentros más esperados de la televisión colombiana.



Por medio del canal de YouTube ‘El Tuvo TV’, el cast del recordado programa ‘Los Pequeños Gigantes’ se reunió para recordarle a sus fanáticos las épocas de los años 80 y 90.



El show tuvo gran acogida en la juventud colombiana de aquella época, pues las canciones e historias presentadas atrajeron la atención de los adolescentes en ese entonces.



Ya han pasado casi 35 años desde su estreno y los actores decidieron unirse para recordar los buenos tiempos del programa.



Una de las integrantes fue Janeth Waldman. La presentadora, actriz y cantante compartió en sus redes sociales un pequeño avance del reencuentro.



“Cada uno, desde su ciudad, grabó, bailó y recordó esta época tan hermosa que vivimos”, comentó.



REENCUENTRO PEQUEÑOS GIGANTES 2021 REENCUENTRO PEQUEÑOS GIGANTES 2021 Reencuentro de 'Los Pequeños Gigantes' 2021 Foto: El Tuvo TV

Carlos Andrés Castro, otro de los exintegrantes comentó: “Estamos felices después de casi 35 años de reencontrarnos todos los del elenco de 'Pequeños gigantes'; de recordar canciones, tantas historias de uno de los programas más importantes e insignias de la televisión colombiana”.



El resultado del encuentro fue el video musical que agrupó algunas canciones y a artistas como Tony Navia, Lucila Navia, Janeth Waldman, Charito Acuña, Fernando Garavito, Gastón Velandia, Andrés Navia, Carolina Acuña, Luz Elena Villegas, Lina López, Margarita Restrepo, Carolina Sabino y Freddy Flóres.



Los comentarios de los seguidores fueron, en su mayoría, nostálgicos. Los internautas no ocultaron su emoción frente al reencuentro virtual.



“¡Espectacular! Me emocioné, era mi programa favorito“, “Pero por favor, esto es fantabuloso”, “Me han hecho llorar, qué hermosos recuerdos y tantos mensajes tan lindos que llenaron nuestros corazones en esos tiempos”, y “¡Qué linda sorpresa! No imaginé volver a cantar ‘Creo en mí’”, fueron algunas impresiones de los usuarios en redes sociales.



Los integrantes invitan a los fanáticos a estar pendientes, pues aseguran que vendrán más actualizaciones conforme pase el tiempo.

