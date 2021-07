En fotos: así son los penthouses más lujosos del mundo

Entre una cantidad de excentricidades, vistas impresionantes y diseños exclusivos, estos 'penthouses' se podrían considerar como los ‘más lujosos del mundo’ que actualmente se encuentran a la venta.

La mayoría de ellos tienen grandes ventanales, que permiten apreciar las mejores ciudades del mundo, como Nueva York y Los Ángeles, desde lo más alto.



A continuación, podrá conocer algunas de estas lujosas residencias.



(Lea: Así es la pequeña casa en la que vive Elon Musk).

Palazzo di Paradiso

Este lujoso 'penthouse', que aún se encuentra en construcción, estará ubicado en la ciudad Sunny Isles, en Florida, Estados Unidos.



Según el periódico argentino ‘La Nación’, el apartamento ocupará dos de los 50 pisos que conformarán el desarrollo residencial The Estates At Acqualina, cuando se inaugure en el primer trimestre de 2022.



La propiedad contará con nueve habitaciones y diez baños. Además, tendrá dos piscinas privadas frente al mar y un garaje privado con aire acondicionado, que tendrá capacidad para cuatro vehículos.



De acuerdo con la página web de The Estates At Acqualina, el ‘palacio’ estará totalmente amueblado por reconocidas marcas como Fendi, Baccarat, Bugatti y Trussardi. Sus pisos de mármol blanco y los techos de seis metros y medio de altura lo convertirán en un espacio inigualable.



Estará construido sobre un área de 1.979 metros cuadrados y, actualmente, se encuentra en venta por 59 millones de dólares (aproximadamente 225 mil millones de pesos).



(De interés: Indignación por arriendo de microapartamento a 3 millones de pesos).

Facebook Twitter Linkedin

Palazzo di Paradiso. Foto: The Estates At Acqualina

Penthouse 78 en 53 West 53

Este 'penthouse', ubicado en Nueva York (EE.UU.) y construido en 2019, se encuentra en la cima de la torre diseñada por el arquitecto Jean Nouvel, quien, según ‘La Nación’, es ganador del premio Pritzker, el reconocimiento de mayor prestigio en el mundo de la arquitectura.



De acuerdo con la página de bienes raíces Zillow, cuenta con cuatro habitaciones, cuatro baños y una piscina privada. También, goza de grandes ventanales, cocina con mesadas de mármol y gabinetes de vidrio.



Tiene un área de 2.270 metros cuadrados y se encuentra a la venta por 64.730 dólares (249 millones de pesos colombianos).

Facebook Twitter Linkedin

Penthouse 78 en 53 West 53. Foto: Zillow

8899 Beverly Boulevard

Esta propiedad, ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos, se encuentra sobre la torre 8899 Beverly, un edificio de 40 apartamentos ubicado en el Distrito de Arte y Diseño de West Hollywood. Esta zona, según el sitio oficial de 8899 Beverly, es uno de los barrios más transitables y vibrantes de la ciudad.



La página web también describe que este lujoso 'penthouse' es un recinto completamente hecho de acero y vidrio y cuenta con una impresionante vista de 360 grados.



Tiene un área de 2.180 metros cuadrados y un valor de 50 millones de dólares (192 mil millones de pesos).



(Le recomendamos: Burbuja inmobiliaria, lejos de casa).

Facebook Twitter Linkedin

8899 Beverly Boulevard. Foto: www.8899beverlyblvd.com

432 Park Avenue, PH82

Se encuentra en una elevación de más de 335 metros sobre Park Avenue, en el medio de Manhattan, en Nueva York. Según la página de bienes raíces Corcoran, tiene una vista espectacular de 360 grados del río Hudson, Central Park y el horizonte.



También, se caracteriza por su sistema de automatización del hogar, el cual permite que el dueño tenga opciones de iluminación y temperatura personalizadas y que pueda mover las cortinas de manera automática.



Tiene un área de, aproximadamente, 2.400 metros cuadrados y cuesta 79 millones de dólares (303 mil millones de pesos).

Facebook Twitter Linkedin

432 Park Avenue, PH82. Foto: Corcoran

Triplex Penthouse 72

Este 'penthouse' se encuentra en el rascacielos residencial 111 West 57th Street, ubicado en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.



De acuerdo a la página de bienes raíces StreetEasy, los tres pisos cuentan con una impresionante visión de 360 grados, cuatro dormitorios, seis baños y acabados personalizados por Studio Sofield, una exclusiva firma de diseño neoyorkina.



Tiene un valor de 66 millones de dólares (254 mil millones de pesos).



(Además: Bogotá está lista para una nueva feria de vivienda).

Facebook Twitter Linkedin

Triplex Penthouse 72. Foto: StreetEasy

1 Keppel Bay View

Este 'penthouse', ubicado en Singapur, se encuentra en un lujoso desarrollo residencial frente al mar y fue diseñado por Daniel Libeskind, un arquitecto estadounidense de renombre mundial.



Según la página de ventas Sotheby's, el apartamento de tres pisos tiene seis habitaciones y una amplia sala de estar y comedor. Desde sus ventanas, se pueden apreciar los teleféricos que se abren camino hacia Sentosa, isla de Singapur, y los superyates que se deslizan por el mar.



Tiene un área de 4.000 metros cuadrados y un precio de un poco más de 50 millones de dólares (192 mil millones de pesos).

Facebook Twitter Linkedin

1 Keppel Bay View. Foto: www.sothebysrealty.com

The Residences at Mandarin Oriental

Según ‘La Nación’, esta propiedad está ubicada en el centro de Hyde Park, en Londres, Inglaterra. Es un dúplex de lujo y tiene cinco habitaciones, la misma cantidad de baños y otros dos baños más pequeños adicionales.



El 'living' es uno de los espacios más destacados, pues cuenta con una chimenea de vidrio. Además, el apartamento también incluye dos estudios, un spa con una sala de masajes y un gimnasio.



Tiene un área de casi 5.500 metros cuadrados, por la suma de 241 millones de dólares (926 mil millones de pesos).

Facebook Twitter Linkedin

The Residences at Mandarin Oriental. Foto: Penthouse Mandarin Oriental

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO