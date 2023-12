Los países que más pavo comen: el primero no es Estados Unidos

El pavo es uno de los platos más comunes en las cenas de Navidad y Fin de Año. Su preparación es de gran versatilidad, ya sea relleno, en salsa dulce o asado, este es un plato que, al menos, en Colombia es el predilecto para muchos en sus festividades decembrinas.



Sin embargo, este alimento no es tan usual a lo largo del año, a diferencia de otros países en los que su consumo es más habitual y es normal encontrarlo en la mesa de varios comensales, independiente de la temporada.

De acuerdo con datos recopilados por 'Bloomberg', los países que más consumen esta carne en el mundo son Israel, Hungría y Estados Unidos. Una cifras que sorprenden, ya que se creía que el país norteamericano ocuparía el primer puesto, debido a su icónica fiesta del Día de Acción de Gracias, donde este platillo es el protagonista.



Aunque no lo parezca, estas aves son de los alimentos más preferidos en la mesa de los pobladores de estas regiones. Tan solo la primera zona consume 28 libras per cápita, Hungría cerca de 19,84 libras y EE.UU. 16,5 libras al año.



A estos lugares les sigue Irlanda, Francia, Portugal, Túnez y Canadá, con una ingesta por año entre 8,81 y 13, 88 libras, lo que también evidencia que el pavo también tiene una gran incidencia en estos lugares, según el medio.

El pavo es uno de los platos insignia de las festividades norteamericanas. Foto: 123rf

A esta estadística se le suma el pollo, como uno de los platillos más importantes de la mesa. De acuerdo con el informe 'Research and Markets', esta carne se valoró en USD 312.110 millones, alcanzando una taza anual del 5,45 %.



Al igual que el pavo, Israel y Estados Unidos encabezan la lista de los lugares que más consumen esta ave. El primero con 128, 31 libras per capita y el segundo con 108, 68 libras. En el tercer lugar se encuentra Malasia con 106, 48 libras.



Seguido está Australia, Arabia Saudita y Argentina, entre otros países con una ingesta de pollo por año entre 90,70 y 101,63 libras per cápita. Lo que evidencia que este alimento es una de las aves más populares en la mesa de los americanos y orientales y asiáticos.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

